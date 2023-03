Freedom, stasera su Italia 1 Giacobbo fra Parma, Milano e Palau

Prosegue il viaggio di Roberto Giacobbo nel raccontare antichi misteri e svelare le meraviglie della storia. Stasera 20 marzo, alle 21.20 su Italia 1, torna infatti Freedom – Oltre il confine con una nuova puntata che mostrerà le bellezze d’Italia da Nord a Sud. Si parlerà infatti dei fantasmi del Castello di Bardi, vicino Parma, e dei luoghi taumaturgici in Sardegna. Spazio anche per il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano e per la cupola ellittica più grande del mondo a Cuneo. Infine, si tornerà in Egitto per un approfondimento sulla Biblioteca di Alessandria, faro culturale del mondo antico. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app Mediaset Infinity.

Freedom – Oltre il confine, le anticipazioni di stasera 20 marzo 2023 su Italia 1

La puntata odierna inizierà in Sardegna per indagare su uno dei più grandi misteri del nostro pianeta. La Terra possiede infatti capacità curative per l’uomo? Si può parlare di località energicamente positive o negative per la salute? Roberto Giacobbo e la sua squadra faranno tappa alla Roccia dell’Orso, a Palau, prima di attraversare l’isola alla ricerca di alcune mitologiche pietre taumaturgiche. Il viaggio di Freedom – Oltre il confine proseguirà poi in Egitto, dove si ripercorrerà la storia della Biblioteca di Alessandria. Vero e proprio crogiolo di cultura nel mondo antico, capace di unire la civiltà egizia alla filosofi greca, ha offerto un luogo di dibattito e confronto fra i più grandi pensatori dell’epoca. Giacobbo entrerà anche nella moderna Bibliotheca Alexandrina, scendendo nei cunicoli del Serapeo, unica sezione della struttura originaria ancora visitabile.

Il racconto di Freedom tornerà nuovamente in Italia, per fare tappa a Vicoforte, in provincia di Cuneo. Qui sorge la cupola ellittica più grande del mondo che sovrasta il Santuario Regina Montis Regalis, dedicato alla Natività di Maria. Non è però l’unico primato della struttura, che ospita anche il più grande affresco a tema unico del pianeta. A seguire, ci si sposterà nel Castello di Bardi, non lontano da Parma, per raccontare la triste storia Moroello e Soleste. I due innamorati andarono incontro a una tragica morte, ma potrebbero non aver mai abbandonato la rocca, continuando a infestare le sale con la loro presenza. Vari testimoni hanno fornito immagini particolari per cui non sembrano esistere spiegazioni scientifiche attendibili. Infine, Roberto Giacobbo raggiungerà il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano dove è custodito un frammento della Luna.