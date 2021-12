Freedom stasera su Italia 1: Sindrome del viaggiatore, milite ignoto e gladiatori, i temi della puntata

Secondo appuntamento, stasera 26 dicembre alle 21,20 su Italia 1, con Freedom – Oltre il confine. Roberto Giacobbo accompagnerà i telespettatori delle reti Mediaset in un viaggio fra scienza, natura e grandi misteri. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e on demand su Infinity.

Freedom – Oltre il confine, anticipazioni e temi di stasera 26 dicembre 2021 su Italia 1

La Sindrome del Viaggiatore e i gladiatori di Capua

La seconda puntata di Freedom – Oltre il confine partirà anche stasera con un viaggio tra i segreti della mente umana, alla scoperta di un disturbo molto particolare. La Sindrome del Viaggiatore o Sindrome di Wanderlust colpisce tutti coloro che vivono ogni giornata con l’irrefrenabile desiderio di partire e visitare luoghi lontani e affascinanti. Sebbene all’apparenza possa sembrare un problema da poco, bisogna ricordare che il 10 per cento degli italiani ha dichiarato di aver dovuto affrontare la condizione di malessere, che a lungo andare può mutare in ossessione e vero e proprio disturbo.

A seguire ci sarà spazio anche per i gladiatori dell’antica Roma. Roberto Giacobbo accompagnerà il pubblico di Italia 1 a Capua, dove è possibile ancora ammirare le rovine del grande anfiteatro, secondo per grandezza e chiaramente per fama al Colosseo della Capitale. Qui, il pubblico era solito recarsi per ammirare i grandi spettacoli fra i guerrieri della rinomata scuola gladiatoria di Capua Antica, i quali si resero protagonisti di uno degli eventi più iconici dell’Impero. Fu qui infatti che iniziò la ribellione di Spartaco, il trace che osò sfidare Roma.

I misteriosi templi di Malta e il legame di Bologna con l’acqua

Lasciata Capua, la troupe di Freedom – Oltre il confine si sposterà a Malta, dove Roberto Giacobbo andrà alla scoperta di alcune particolari costruzioni. Sull’isola sorgono infatti gli antichissimi templi di pietra di Tarxien, Hagar Qim, Mnajdra, Ggantija, da sempre avvolti dal mistero. Chi li ha edificati, per quale ragione e soprattutto come mai non se ne trova traccia in altri luoghi del pianeta? Da secoli, la roccia che li caratterizza si dice possieda una sorta di magia, ma cosa c’è di vero e quanto è invece frutto di superstizione? Il viaggio però non finirà qui, dato che Malta è culla anche di particolari solchi di carro. Il terreno infatti presenta lunghe scie che attraversano l’isola in lungo e in largo, in ogni direzione, scalando colline e arrivando fino alle rive del mare. Segni che hanno da sempre suscitato numerose teorie senza mai trovare una spiegazione precisa.

Dopo Malta sarà invece il turno di Bologna, che tornerà nuovamente protagonista dopo la prima puntata. Stavolta Freedom – Oltre il confine proverà a spiegare il legame che la città romagnola ha da sempre con l’acqua. Sebbene ora si presenti in modo completamente diverso, secoli fa la città era attraversata da vari canali tanto da renderla una delle più ricche e popolose del continente. Che fine hanno fatto oggi quei corsi d’acqua? Sono spariti del tutto oppure ne rimane traccia da qualche parte? Roberto Giacobbo e le telecamere di Freedom scenderanno nel sottosuolo bolognese per vedere cosa rimane del torrente Aposa e mostrare i resti di un antico ponte romano.

Freedom – Oltre il confine racconta l’ultimo viaggio del Milite Ignoto

A cent’anni dall’arrivo a Roma, dove ancora oggi riposa sotto l’Altare della Patria, il Milite Ignoto rappresenta ancora tutti i caduti in guerra italiani. Roberto Giacobbo ripercorrerà l’ultimo viaggio della sua salma, portando gli spettatori dentro il treno della memoria, il mezzo storico e rievocativo allestito nella Fondazione Ferrovie dello Stato che ha ripercorso le tappe del viaggio di un secolo fa. Il presentatore entrerà anche nel Vittoriano, vicino alla tomba dove la salma riposa oggi per completare il racconto di una delle storie più emozionanti d’Italia.

Infine, non mancherà lo spazio del “Museo in 10 minuti”. Freedom – Oltre il confine tornerà alla Galleria Diorama di Roma, luogo dove Giano Del Bufalo e Niccolò Montinelli hanno raccolto oggetti da scoprire giorno dopo giorno. Dalle antiche armi rituali al seme più grande del mondo, in soli dieci minuti si potranno scoprire reliquie dal grande fascino e mistero.