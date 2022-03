Anticipazioni Freedom – Oltre il confine stasera su Italia 1: luoghi e temi della puntata di oggi

Roberto Giacobbo torna stasera 7 marzo, alle 21,20 su Italia 1, con un nuovo episodio di Freedom – Oltre il confine. Il divulgatore racconterà le bellezze di Anagni e i laghetti sotto al Colosseo di Roma, prima di passare in Piemonte per le meraviglie della Val di Susa. Appuntamento anche con la psicologia grazie alla Sindrome del Lunedì. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Freedom – Oltre il confine, anticipazioni e luoghi della puntata di stasera 7 marzo 2022 su Italia 1

La Sindrome del Lunedì e lo Schiaffo di Anagni

La nuova puntata di Freedom – Oltre il confine si aprirà con la psicologia e la Sindrome del Lunedì. A chi non è mai capitato di soffrire di ansia e irrequietezza prima di iniziare la settimana di lavoro? Roberto Giacobbo, grazie all’aiuto di esperti in materia, ne spiegherà i sintomi e illustrerà le migliori soluzioni per non affrontarla con filosofia e ottimismo. Archiviata la scienza, si passerà poi alla storia con la città di Anagni. Situata nel cuore del Lazio, per decenni nel Medioevo è stata crocevia di tutta Europa tanto da poter vantare i natali di quattro pontefici della Chiesa di Roma e l’appellativo di “Città dei Papi”. Nel 1303 è stata anche teatro del leggendario “Schiaffo di Anagni” che portò Papa Bonifacio VIII in prigione. Le telecamere di Freedom ne mostreranno la cattedrale e i suoi splendidi affreschi, memoria del passato e speciali libri di storia.

Lazio protagonista anche con un servizio dedicato alla Capitale. Roberto Giacobbo volerà a Roma e nello specifico sul Celio, uno dei sette colli dell’Urbe. Qui anticamente sorgeva un tempio dell’imperatore Claudio che le telecamere di Freedom mostreranno in esclusiva dato che è zona preclusa ai turisti. A seguire, partendo dal centro di produzione Palatino di Mediaset, Giacobbo e la sua troupe andranno alla scoperta dei laghi sotterranei del Colosseo, custodi di segreti che viaggiano nel tempo.

Le meraviglie della Val di Susa e il Museo Zoologico di Napoli

Dopo il Lazio, Roberto Giacobbo raggiungerà il Piemonte per mostrare il fascino della Val di Susa. La troupe di Freedom – Oltre il confine scalerà il Monte Pirchiarino con lo scopo di raggiungere la Sacra di San Michele, abbazia del X secolo che sorge a quasi 1000 metri sul livello del mare. Curiosamente, l’edificio sacro si trova esattamente al centro di un cammino che conduce dal Gargano alla Normandia, collegando Monte Sant’Angelo alla celebre Saint-Michel. Si tratta della Linea di San Michele, pellegrinaggio che congiunge diverse aree di culto del mondo tra cui le isole Skellig in Irlanda e la Grecia fino al Monte Carmelo, a Gerusalemme.

Infine, spazio anche per la rubrica “Museo in 10 minuti”. Le telecamere di Freedom – Oltre il confine entreranno nel Museo Zoologico di Napoli, memoria di creature oggi estinte per colpa della caccia indiscriminata. Su tutte spicca l’elefante di Portici, vera celebrità del Quattrocento grazie all’allora famiglia regnante dei Borbone. Una stella dell’epoca che ha persino calcato il palcoscenico del Teatro San Carlo di Napoli.