Frederic Lundqvist, chi è il fidanzato di Chiara Francini

Frederic Lundqvist è il fidanzato dell’attrice e scrittrice Chiara Francini. Di origine svedese, è al fianco dell’attrice toscana dal 2005 circa e i due si dividono tra Lulea, in Svezia, e la Toscana, patria di lei.

Chi è Frederic Lundqvist, il fidanzato di Chiara Francini

L’uomo, che ha 46 anni ed è nato il 3 agosto 1973 a Lulea, è un ex calciatore che ha iniziato la sua carriera con le maglie di Lira e Luleå, prima di passare al GIF Sundsvall. Ha esordito nell’Allsvenskan nel 2000 e, dopo lunghi anni passati nel mondo del calcio, ha deciso di cambiare vita. Lundqvist ha infatti iniziato ad interessarsi al mondo dei servizi di sicurezza iniziando a gestire una sua impresa, la AB Basic&Safety, partner della Marina svedese e della Agenzia governativa di Trasporti svedese.

Si trovano pochissime informazioni online e non sono presenti sue foto nemmeno nei profili social della sua fidanzata. Proprio la Francini, di lui ha detto: «Un fidanzato estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo». La stessa attrice ha confessato di amare di lui «il suo humor nordico, che somiglia molto al sarcasmo toscano». Anche se «è uno fissato con lo sci e noi ragazze di Campi Bisenzio non sappiamo nemmeno come sia fatta la neve».

La storia d’amore con l’attrice

I due stanno insieme da circa 18 anni. Nonostante lei sia molto conosciuta nel mondo dello spettacolo, i due sono affiatati ma riservati riguardo alla loro vita privata. In un’intervista a Vanity Fair, la Francini ha detto del suo compagno: «Mi ha reso libera e sicura e ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire». In riferimento al matrimonio, l’attrice ha risposto: «Viviamo insieme da anni ma il matrimonio è un giorno in cui ci si sente principessa… Però io mi sento principessa tutti i giorni».