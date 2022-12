Freddie Mercury, stasera su Nove il docu The Great Pretender

Oltre quattro ore in compagnia dei Queen stasera 17 dicembre su Nove. Alle 21.40 andrà infatti in onda il documentario Freddie Mercury – The Great Pretender, che racconta vita privata e professionale del grande frontman britannico. Con interviste esclusive agli altri membri della band Roger Taylor e Brian May oltre che ai suoi collaboratori, sarà possibile entrare nel lato più intimo della rockstar, scoprendo le debolezze che celava dietro al palco. A seguire poi arriverà Queen – We Are the Champions, per ascoltare ancora una volta i grandi successi. La visione sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Discovery+.

Freddie Mercury – The Great Pretender, le anticipazioni di stasera 17 dicembre 2022 su Nove

Diretto dal regista inglese Rhys Thomas, il documentario in onda stasera 17 dicembre su Nove analizza la figura di Freddie Mercury sotto vari aspetti. Sfrontato sul palcoscenico, il frontman dei Queen era invece molto riservato nella vita privata, tanto da avvolgere nel mistero gran parte della sua esistenza nel dietro le quinte. The Great Pretender, che prende il nome dall’omonimo singolo del 1987, descrive i tratti più oscuri del cantante grazie alle testimonianze di chi lo ha conosciuto meglio. Ospiti del documentario saranno, fra gli altri, Brian May e Roger Taylor, rispettivamente chitarrista e batterista dei Queen. Con la band, lo hanno accompagnato in giro per il mondo, vivendo la sua compagnia dentro e fuori dal palcoscenico. Spazio anche per le parole di John Reid e Jim “Miami” Beach, i suoi manager, e per quelle dell’assistente personale Peter Freeston oltre a molti altri.

Oltre alle testimonianze inedite, il documentario Freddie Mercury – The Great Pretender permetterà anche di ascoltare alcune tracce uniche dell’artista. Spicca l’esibizione al Royal Ballet di Londra con una versione speciale di Bohemian Rhapsody, il singolo di maggior successo dei Queen, cantata a testa in giù. Immortale anche il duetto con Monserrat Caballé sulle note del brano Barcelona, di cui si potranno vedere le prove in studio. E ancora, spazio al celebre Live Aid del 1985 e al suo album solista Mr Bad Guy, principale fallimento della carriera. Infine, il documentario si soffermerà sugli eccessi a New York e la ritrovata ribalta con il disco Innuendo.

Queen – We Are the Champions, la storia della band dagli esordi al successo

Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor al centro di un documentario che racconta in circa due ore la storia dei Queen, dai primi concerti fino ai sold out di Wembley. Grazie a interviste esclusive e immagini inedite dei più importanti live, sarà possibile ripercorrere la storia della band a poco più di 30 anni dalla scomparsa del suo leggendario frontman. Queen – We Are the Champions racconterà la genesi dei primi album, il successo di A Night At Opera con la celeberrima Bohemian Rhapsody. E ancora, i grandi tour in America e gli eccessi di Freddie Mercury, dalle feste spropositate alla trasgressione.

Si parlerà del suo rapporto con la fidanzata Mary, poi sua grande amica per tutta la vita, della scoperta dell’omosessualità e del legame con Jim Hutton, al suo fianco fino alla morte nel 1991 per colpa dell’Aids. Un male che Freddie ha tenuto nascosto fino al 23 novembre 1991, giorno prima della scomparsa. Sarà però anche occasione per ascoltare i successi più famosi dei Queen, da We Are the Champions a Don’t Stop Me Now, passando per The Show Must Go On, It’s a Kind of Magic e Another One Bites the Dust.