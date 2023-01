Fred White morto a 67 anni: addio al batterista degli Earth, Wind & Fire

«Le fondamenta di quel solco familiare. È stata costruita su Maurice, Verdine e Freddy. Non abbiamo mai dovuto dire molto… Il groove era nel sangue 🩸… RIP mio piccolo fratello». Così si legge sulla pagina della band Earth, Wind & Fire su Fred White. Il batterista è morto lo scorso 31 dicembre.

Fred White, il batterista degli Earth, Wind & Fire è morto a 67 anni: la carriera

La notizia è stata data proprio da Verdine White sui social. «Il nostro amato Frederick Eugene ‘Freddie’ White è morto (…). Il mio talentuosissimo e fantastico fratello ora sta suonando la batteria con gli angeli» ha spiegato Verdine lo scorso primo gennaio. Il post su Instagram ha ottenuto quasi 1600 commenti da parte dei fan.

Nato a Chicago Illinois nel 1955 con il nome all’anagrafe di Frederick Eugene Adams, Fred White ha ottenuto 6 Grammy Awards con la band creata con il fratello Maurice, gli Earth, Wind & Fire. La band era molto amata tra gli anni Settanta e Ottanta, quando si era presentata al pubblico con brani come September e Shining Star. Con il loro successo, sono riusciti a rimuovere diversi pregiudizi razziali nel pop, appassionando tutto il mondo nelle loro canzoni. Nel 1979 fanno sold out al concerto al Madison Square Garden di New York. La band è stata invitata anche dall’allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama proprio per il loro impegno grazie alla musica. La band ha conquistato il Rock & Roll Hall of Fame nel 2000.

Raggiunge il fratello Maurice, venuto a mancare nel 2016

Fred raggiunge il fratello Maurice, morto nel 2016 a 74 anni. «Mio fratello, eroe e migliore amico Maurice White è morto pacificamente durante il sonno. Il mondo ha perso un altro grande musicista e una leggenda, la nostra famiglia chiede che venga rispettata la nostra privacy in questo momento difficile e di grosso cambiamento per le nostre vite. Grazie per le vostre preghiere e condoglianze» aveva scritto allora su Twitter Verdine White.

«Che perdita! Che bella vita musicale e che dono enorme è stato per milioni di persone. Sentite condoglianze!» scrive un’utente su Facebook per la scomparsa di Fred White.