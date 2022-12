Brescia, fratello di Balotelli denunciato per rissa fuori da un locale

Il fratello del calciatore Mario Balotelli è stato denunciato per aver provocato una rissa fuori da un locale a Brescia. I fatti risalgono al 23 dicembre in via Orzinuovi all’esterno del locale Circus, dove Enock aveva trascorso la serata con il rapper Prince The Goat. Secondo le prime indagini dei Carabinieri, all’interno del locale sarebbe scoppiata una discussione fra lui ed un ventiseienne tunisino, forse per una provocazione.

Il fratello di Balotelli è stato denunciato per rissa

Il ragazzo che ha denunciato l’aggressione ha raccontato di aver incontrato Enock Barwuah all’interno del locale e di averlo salutato ricordando un amico comune. Da lì, sempre secondo quanto riferito ai Carabinieri dal ventiseienne, sarebbe arrivato dal calciatore e dai suoi amici l’invito a seguirlo fuori dal locale. All’esterno sarebbe scoppiata una violenta rissa. Il ventiseienne ha dichiarato di aver ricevuto pugni al volto e calci e che solo grazie all’intervento del buttafuori Enock si è fermato.

I Carabinieri della Compagnia di Brescia sono ancora al lavoro per accertare ulteriori dettagli per far chiarezza sulla vicenda. Come indicato nel referto del Pronto Soccorso, la vittima ha riportato una «frattura plurilineare scomposta del pavimento dell’orbita sinistra con frammenti ossei infossati nel seno mascellare».

Il precedente nel 2012

Dal canto suo, l’aggressore ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna notifica della denuncia sottolineando che il ragazzo tunisino alla fine della lite gli avrebbe chiesto addirittura scusa. In attesa di convocarlo, i Carabinieri stanno raccogliendo numerose testimonianze ed esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza per raccogliere elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Insieme a Enock, sono stati denunciati anche il rapper Prince The Goat, del gruppo Slings Gangs, e un altro amico del calciatore che gli avrebbe fatto da body guard durante la serata in discoteca.

Enock Barwuah ha già un precedente per aggressione fuori da un locale nel 2012 con relativa condanna a quattro mesi. In quella circostanza, si era scagliato contro tre Carabinieri a Bagnolo Mella.