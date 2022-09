Fratelli d’Italia, Mollicone contro le coppie gay: «Non sono legali»

Federico Mollicone torna nell’occhio del ciclone. Il responsabile cultura di Fratelli d’Italia, dopo essere stato attaccato sui social per aver chiesto alla Rai di non trasmettere la puntata di Peppa Pig in cui un personaggio spiega di avere due mamme, è tornato a ricevere critiche. Il deputato, infatti, è stato protagonista su San Marino tv di un episodio che non è passato inosservato. Durante una trasmissione si è parlato di adozioni per le coppie gay. Ed è lì che Mollicone ha compiuto quello che può essere descritto come un clamoroso autogol affermando che «in Italia le coppie omosessuali non sono legali. Non sono ammesse».

Mollicone: «Coppie gay illegali in Italia»

«Non c’è nessuna discriminazione. Fermo restando che in Italia le coppie sessuali non sono legali. Non sono ammesse». Questa la frase che Federico Mollicone ha pronunciato durante la trasmissione e che ha riportato il deputato di FdI al centro di una pioggia di critiche. Un’uscita infelice che i social non hanno apprezzato, a pochi giorni dal caso Peppa Pig. E proprio sul cartone si è espresso ancora una volta: «Stiamo parlando di un cartone animato in età pre-scolare, quindi di bambini di quattro anni, ditemi voi se possono elaborare concetti complessi come le adozioni omosessuali e vederseli presentati come un fatto assolutamente naturale».

Critiche sui social: rispondono anche Zorzi e Boldrini

Tra i più arrabbiati per le frasi di Federico Mollicone c’è stato Tommaso Zorzi. L’influencer, volto noto della tv italiana e dei social, ha scritto direttamente al deputato, pubblicando poi lo screenshot. «Alle luce delle tue parole io, da ragazzo omosessuale e soprattutto da contribuente, sono indignato di dover pagare le tasse a uno stato che mi tratta nel modo in cui hai fatto tu. Credo tu abbia veramente tanto da imparare e le tue lacune, per la posizione che ricopri, sono inaccettabili oltre che grottesche. Povera Italia. Poveri noi», si legge nel messaggio di Zorzi. E tra gli attacchi arriva pure quello di Laura Boldrini. L’ex presidente della Camera parla di «parole gravissime e farneticanti».