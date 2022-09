FdI in Liguria propone una legge per sportelli pro vita negli ospedali in cui si abortisce

Uno dei temi su cui è stata attaccata più spesso Giorgia Meloni durante la campagna elettorale e nell’immediato post-elezioni è quello dell’interruzione di gravidanza. Dopo il caso delle difficoltà di abortire nelle Marche, ieri in Liguria i consiglieri di Fratelli d’Italia si sono astenuti dal votare un documento con cui la giunta regionale si impegnava ad applicare la legge 194 in tutta la Regione. Oggi, gli stessi consiglieri Sauro Mannucci e Veronica Russo, insieme al capogruppo regionale Stefano Balleari, hanno depositato una proposta di legge per creare sportelli pro vita in ogni struttura ospedaliera della Liguria in cui si pratica l’interruzione volontaria di gravidanza.

La proposta di FdI: «Sportello pro vita gestito da volontari»

Fratelli d’Italia nella Regione Liguria è all’interno della maggioranza di centrodestra che vede a capo Giovanni Toti. La proposta di Balleari, Mannucci e Russo è la n.71 del 2021. L’articolo cruciale è il quinto. Al punto 5.4 si legge: «Presso ogni struttura in cui venga praticata l’interruzione volontaria della gravidanza è messo gratuitamente a disposizione, in prossimità del consultorio e/o del reparto di maternità oltre che adeguatamente segnalato al fine di renderlo agevolmente raggiungibile, un idoneo locale per le organizzazioni di volontariato che operino nel settore dell’aiuto alla vita nascente. L’assegnazione del locale ha durata biennale ed è rinnovabile».

L’obiettivo della proposta: «L’aiuto alla donna e la promozione della vita»

Nel testo della proposta di legge si evidenziano anche gli obiettivi. Sono sottolineati nelle premesse: «L’aiuto alla donna e la promozione della vita vogliono essere un obiettivo prioritario da perseguire anche a livello regionale». All’interno del documento si parla dell’embrione come un «figlio dalla vita nascosta e in pericolo», mentre le donne sono «minacciate dalla solitudine, dall’ignoranza, dalla povertà, dalla paura».

Balleari: «I volontari aiuteranno le donne in difficoltà»

Il capogruppo regionale Stefano Balleari ha spiegato i motivi che hanno spinto i consiglieri a scrivere e proporre la n.71: «Alla forte denatalità si aggiungono le interruzioni di gravidanza volontarie, circa 2257 in Liguria, le cui cause sono, da un lato, le difficoltà economico – familiari e quelle di ordine psicologico; d’altro lato, lo scadimento del senso del valore della vita umana nella coscienza individuale e sociale». Un passaggio poi sulla legge 194 è d’obbligo: «Il rispetto totale della 194, che non si tocca perché è una legge bellissima. Al di là di strumentalizzazioni, invece, vogliamo che la 194 venga applicata nella sua interezza, perché riteniamo che l’articolo 5 della 194 non sia strettamente osservato: è quello che mette le donne nella condizione di scegliere, liberamente, tra due possibilità. Invece molte donne non si trovano in questa condizione: se ad esempio fattori economici la obbligano a scegliere di rinunciare al figlio. Le associazioni di volontariato, e gli sportelli negli ospedali, aiuteranno le donne in difficoltà attraverso reti territoriali a superare tutti i problemi concreti che le obbligherebbero a una unica scelta. Nessuno del resto mette in discussione l’altra scelta, quella di interrompere la gravidanza».

Balleari sull’astensione: «Non ci piaceva il testo»

«Ci siamo astenuti», prosegue poi parlando sul voti di astensione in consiglio regionale sull’applicazione della legge 194. «Non abbiamo espresso voto contrario: significa che quel testo non ci piaceva, avremmo voluto inserire un emendamento proprio a tutela di entrambe le scelte delle donne, ma non ci è stato permesso dal presidente Giovanni Toti, che ha dato subito parere favorevole al documento presentato dal Pd. E allora ci siamo astenuti: abbiamo il coraggio di mettere la faccia sulle nostre scelte».