Fratelli d’Italia, eletto il deputato che inneggiava a Hitler

Fratelli d’Italia si trova di fronte a un caso spinoso. Le difficoltà del partito di Giorgia Meloni, che ha appena trionfato alle elezioni dello scorso 25 settembre, sono addebitabili a Calogero Pisano. Lui, che il 19 settembre è finito nell’occhio del ciclone per aver inneggiato, in passato su Facebook, a Hitler e Mussolini, alla fine ce l’ha fatta: è stato eletto ad Agrigento, nel collegio uninominale. FdI, però, lo aveva sospeso. Cosa sceglierà di fare il partito di Giorgia Meloni con il neo-eletto deputato?

Pisano, eletto con il 37,84 per cento dei voti

I post di Calogero Pisano risalgono al 2014 e hanno fatto scalpore in tutta Italia. Quando Repubblica ha pubblicato la notizia, riportando le frasi su Hitler e Mussolini, ma anche la posizione del responsabile provinciale di FdI a favore di Putin, il partito lo ha immediatamente sospeso da ogni incarico. Però Pisano era già candidato e alle elezioni ha pure vinto. Ha conquistato nel collegio uninominale agrigentino il 37,84 per cento di voti, superando nettamente sia il candidato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Filippo Perconti sia quella di centrosinistra, Maria Elena Sciortino.

La sospensione

La sospensione era arrivata immediatamente dopo la notizia. Con una nota, Fratelli d’Italia dichiarava: «Calogero Pisano è sospeso con effetto immediato da Fratelli d’Italia. È sollevato da ogni incarico di partito, a partire da quello di coordinatore provinciale di Agrigento e di componente della Direzione nazionale. Da questo momento in poi Pisano non rappresenta più FdI a ogni livello e a lui viene inibito anche l’utilizzo del simbolo. È deferito al collegio di garanzia del partito per ogni ulteriore decisione».

Le parole di Giampiero Cannella: «Pisano non è gradito»

Si cerca adesso di capire cosa deciderà di fare Fratelli d’Italia. Il primo (e l’unico) a parlarne pubblicamente finora è stato Giampiero Cannella. Ad AdnKronos, il commissario regionale del partito ha detto che «Pisano non è gradito». Una frase netta, a cui ne è seguita una che lascia qualche dubbio: «Per ora non è un nostro deputato né può iscriversi al gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera». Quel riferimento temporale, il «per ora», lascia aperta la questione. E Pisano lo sa, tanto che già da giorni parlava della sua sospensione come un fatto temporaneo, come riportato dal Fatto Quotidiano: «Questa, tra virgolette, sospensione è dovuta solo al fatto di questo post e quindi abbiamo dovuto prendere le distanze e anche io mi sono dovuto sospendere solo per questi due-tre giorni, fino a quando non arriviamo alle elezioni. Quindi state tranquilli che resta in carica (la candidatura ndr) e siamo sempre più forti di prima».

Tutti i guai di Giorgia Meloni: il saluto di Romano La Russa

Non c’è soltanto Calogero Pisano a dar pensieri a Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni ha dovuto fare i conti anche con il caso di Romano La Russa. L’assessore regionale lombardo alla Sicurezza ha per tre volte utilizzato il saluto romano, durante i funerali di Alberto Stabilini, esponente della destra milanese e cognato di La Russa.