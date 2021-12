I fratelli De Filippo stasera su Rai1: chi sono Eduardo, Peppino e Titina

Una serata in compagnia del talento napoletano. Stasera 30 dicembre, alle 21,25 su Rai1, andrà in onda I fratelli De Filippo, film di Sergio Rubini presentato alla Festa del Cinema di Roma dello scorso ottobre. Nel cast Giancarlo Giannini, Biagio Izzo e Susy del Giudice. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

I fratelli De Filippo, trama e cast del film stasera 30 dicembre 2021 su Rai1

La narrazione parte da Napoli agli inizi del Novecento, dove Eduardo (Mario Autore), Peppino (Domenico Pinelli) e Titina De Filippo (Anna Ferraioli Ravel) vivono con la madre Luisa (Susy Del Giudice). Il padre biologico è il grande commediografo Eduardo Scarpetta (Giancarlo Giannini) che, pur garantendo loro la possibilità di studiare, non li riconosce mai come propri e li ritiene inferiori a Vincenzo (Biagio Izzo), che ritiene unico erede della sua arte. Quando l’uomo muore, nel 1925, i tre fratelli scoprono di non aver ricevuto nulla in eredità e si trovano costretti ad arrangiarsi.

Peppino allora affina le proprie capacità di recitazione con diverse compagnie locali. Titina sposa l’attore Pietro Carloni, dal quale ha un figlio e con cui si esibisce in riviste di avanspettacolo e varietà. Eduardo infine lavora come attore nella compagnia del fratellastro Vincenzo. Stanchi di sprecare il loro tempo senza mettere in luce il loro talento, iniziano a pensare di formare una compagnia, I fratelli De Filippo, ma rivalità e continui litigi non consentono mai al progetto di decollare. Eduardo cerca infatti di primeggiare scatenando l’invidia del fratello Peppino, mentre Titina si trova spesso in condizioni di inferiorità poiché, a detta dei fratelli, non incarna l’ideale di avvenenza del periodo. Sarà però con il capolavoro Natale in casa Cupiello, scritto da Eduardo nel 1931, che la loro vita cambierà definitivamente.

I fratelli De Filippo, chi sono i tre protagonisti del film stasera 30 dicembre 2021 su Rai1

Eduardo, il commediografo che scrisse Natale a casa Cupiello

Uno dei commediografi più influenti del teatro italiano, Eduardo De Filippo nacque a Napoli il 24 maggio 1900 da Luisa De Filippo ed Eduardo Scarpetta. Entrò sin da subito nel mondo del palcoscenico, assieme ai tre fratelli, grazie alla presenza del padre. A soli 14 anni era già nella compagnia del fratellastro Vincenzo, dove recitò ininterrottamente per otto anni. Scrisse la sua prima commedia, Farmacia di turno, a soli 20 anni, ma la sua storia artistica può contare capolavori unici e indimenticabili, tra cui spicca Natale in Casa Cupiello. In scena per la prima volta nel 1931, segnò l’avvio della felice esperienza della compagnia fondata assieme ai due fratelli Peppino e Titina. Dopo tanti altri successi, tra cui apparizioni sul grande schermo, morì a Roma il 31 ottobre 1984. Tre anni prima aveva ricevuto la nomina a senatore a vita dal Presidente Sandro Pertini.

Peppino, una vita fra teatro e il celebre sodalizio con Totò

Ben diversa la carriera di Peppino, all’anagrafe Giuseppe De Filippo, nato a Napoli il 24 agosto 1903. Passato alla storia come uno degli attori comici più importanti e apprezzati del cinema italiano, deve la sua fama in diversi film degli anni Cinquanta e Sessanta al fianco di Totò, altra colonna del grande schermo nostrano. Il loro sodalizio portò infatti alla nascita di Totò, Peppino e i fuorilegge, La banda degli onesti e Totò, Peppino e la… malafemmina, solo per citarne alcuni. Per la tv inventò anche il personaggio di Pappagone, umile servitore che riprende le tipiche maschere napoletane, presente nella trasmissione Rai Scala reale. Morì all’età di 76 anni il 26 gennaio 1980 a causa di un tumore.

Titina, la sorella maggiore che non abbandonò mai la famiglia

Sorella maggiore di Peppino ed Eduardo, Titina, all’anagrafe Annunziata De Filippo, nacque a Napoli il 27 marzo 1898 e debuttò a teatro come i due fratelli grazie al supporto del padre Eduardo Scarpetta. Nella compagnia del fratellastro Vincenzo conobbe Pietro Carloni, suo futuro marito e padre del figlio Augusto. Dopo alcuni lavori in varie compagnie, fondò la propria compagnia con i fratelli Eduardo e Peppino, esordendo il 25 dicembre 1931 con Natale in Casa Cupiello. Da allora seguì i fratelli ovunque, ma vi affiancò anche una carriera al cinema, debuttando in Sono stato io. Dopo la rottura con Eduardo e Peppino nel 1945, a causa dell’ennesima lite familiare, Titina rimase con il primo partecipando a successi come Napoli milionaria!, Filumena Marturano e Quei fantasmi. Si ritirò nel 1959, prima di morire quattro anni dopo a Roma.