Fratelli Caputo stasera su Canale 5: trama e cast dell’ultima puntata

Nino Frassica e Cesare Bocci sono per l’ultima volta Alberto e Nino, protagonisti della serie Fratelli Caputo. Stasera 2 settembre infatti, alle 21.30 su Canale 5, andrà in onda la puntata finale per la regia di Alessio Inturri. La trama ruota attorno a due fratellastri, completamente diversi sia per lo stile di vita sia per il carattere. Alberto è preciso e metodico, cultore dello stile milanese, mentre Nino è più stravagante e giocoso grazie al suo lavoro alla guida di alcuni artisti di strada. Nel cast anche Aurora Quattrocchi, Sara D’Amario e Giorgia Boni. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Fratelli Caputo, trama e cast dell’ultima puntata stasera 2 settembre 2022 su Canale 5

L’episodio finale della serie inizia con Alberto (Cesare Bocci) sempre alle prese con beghe in Comune. A incasinare ancor di più le sue giornate è però la famiglia, nello specifico il figlio Andrea (Riccardo De Rinaldis). Pur studiando Economia con brillanti risultati, il ragazzo sogna di diventare un famoso cantautore tanto da sperare di entrare in un talent show. Per questo, con l’aiuto dello zio Nino (Nino Frassica) ha girato un provino e confessa ai genitori di voler lasciare l’università. Nonostante riesca incredibilmente a entrare a Music Factory, Alberto non è d’accordo e spinge per farlo tornare sulla retta via. Nino allora gli consiglia di non fare lo stesso errore che il loro padre aveva fatto in passato.

Nonostante il buon consiglio genitoriale, Nino non ha mai digerito la presenza del fratello, tanto da non vedere l’ora di potersene sbarazzare. Su consiglio dell’onorevole Valenti (Mimmo Mancini), prepara una mozione di sfiducia nei confronti di Alberto, sperando di attaccarlo per ogni errore e rispedirlo così a Milano. La discordia andrà avanti fino al momento dell’esordio del giovane Andrea sul palcoscenico del talent show musicale. L’intera famiglia di riunisce davanti alla tv per vederlo, ma il giovane viene eliminato già durante la prima puntata nonostante il favore del pubblico. L’episodio sembra cementificare i legami familiari, ma è solo un’oasi nel deserto, dato che molto presto Nino e Alberto torneranno ad essere acerrimi rivali.