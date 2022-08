Fratelli Caputo stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità della miniserie

Stasera 10 agosto alle 21,40 Canale 5 riproporrà in replica Fratelli Caputo, miniserie del 2019 con Nino Frassica e Cesare Bocci. In quattro puntate, la trama racconta le vicende di due fratellastri di madre diversa che hanno vissuto due vite completamente opposte per via del loro comune padre. Quando le loro strade improvvisamente si incrociano, i litigi sono dietro l’angolo. Nel cast anche Aurora Quattrocchi, Sara D’Amario, Giorgia Boni e Riccardo de Rinaldis. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Fratelli Caputo, trama e cast della puntata di stasera 10 agosto 2022 su Canale 5

La trama della miniserie si apre a Roccatella, borgo della Sicilia dove il tempo sembra essersi fermato. Qui vive Nino Caputo (Nino Frassica), artista che gestisce una piccola e improbabile agenzia di saltimbanchi e che ha deciso di candidarsi alle comunali. L’obiettivo è sfidare un temibile ma odiato avversario. Si tratta di Alberto (Cesare Bocci), fratellastro nato e cresciuto a Milano che non ha mai conosciuto prima d’ora. Entrambi sono figli di Calogero Caputo, ex sindaco del paese che, anni prima, aveva abbandonato la famiglia dopo essersi invaghito di un’altra donna, Franca (Anna Teresa Rossini). Dalla loro unione è nato Alberto, che ha ricevuto tutto ciò che Nino ha potuto solo desiderare: affetto, istruzione universitaria e carriera.

L’arrivo di Alberto ha acceso subito un senso di rivalsa e invidia in Nino, ma soprattutto nella madre Agata, che ha intenzione di punire così il tradimento del suo ex marito. Il duello si accende molto presto, tanto che Alberto chiama in suo soccorso la sua intera famiglia. Giungono così a Roccatella la moglie Patrizia (Sara D’Amario) e i figli Barbara (Giorgia Boni) e Giacomino (Riccardo Antonaci). Sfortunatamente, dovranno dividere l’abitazione proprio con i parenti rivali e con i loro domestici Turi e Rosalia. La convivenza si fa presto insopportabile, spingendo le donne di Alberto a chiedere una soluzione imminente per fuggire dalla Sicilia.

Fratelli Caputo, qualche curiosità sulla miniserie di stasera 10 agosto 2022 su Canale 5

La miniserie vanta la regia di Alessio Inturri, già cineasta per L’Onore e il Rispetto. La sceneggiatura è invece opera a quattro mani di Valentina Capecci (Il sangue e la rosa) e Valter Lupo. In totale andranno in onda quattro puntate da circa 100 minuti ciascuna, con l’ultimo appuntamento previsto per il 31 agosto. La serie, pur ambientata in Sicilia, non ha mai toccato le sponde dell’isola. Le intere riprese si svolsero in Salento. La troupe girò infatti a Nardò, Santa Maria al Bagno, Santa Caterina, Santa Cesaria Terme e Sant’Isidoro per quanto riguarda la provincia di Lecce, spostandosi anche a Gorgognolo (BR).