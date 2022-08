Fratelli Bianchi, il suocero di Gabriele: “É un bullo, mia figlia stravolta dai colloqui”

Il suocero di Gabriele, uno dei fratelli Bianchi coinvolti nell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ha parlato ai giornalisti. Salvatore Ladaga, padre di Silvia (compagna del giovane) ha espresso la sua opinione su ciò che è successo e raccontato dell’incontro della figlia con l’omicida.

Fratelli Bianchi: le parole del suocero di Gabriele

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’uomo ha in primis spiegato com’è iniziata la storia tra sua figlia Silvia e Gabriele: “Era la fine del 2018 e mia figlia Silvia, bella, cocciuta, indipendente, però certo non abituata a vivere sulle barche come l’avete descritta voi…Insomma lei. Viene da me e mi dice: “Papà se devo fare un figlio è con lui che lo faccio” Lui era Gabriele Bianchi. Magari anche lei ha il complesso della crocerossina, vai a sapere.”

Salvatore ha poi continuato affermando che lui era contrario a questa unione: “Ma cosa c’entra lui con noi, con te? E badate bene, non è questione di ceto, ci mancherebbe. Ma di modi. Lui è un bullo, un cretino, un prepotente. E lei: “Andiamo a vivere assieme”, mi comunica. Appartamento pronto. Di lei si capisce. Scelgono i mobili e tutto. Mi metto in moto anch’io. Penso: “Ora devo aiutarli”. E allora gli do una mano ad aprire una frutteria. Certo, un bullo“.

Salvatore Ladaga: “Noi vittime collaterali dei fratelli Bianchi”

Per Ladaga, anche lui e la figlia sono per certi versi vittime di Marco e Gabriele: “Siamo tutte vittime collaterali dei fratelli Bianchi […] Gli ultimi giorni sono stati devastanti. Mia figlia che torna stravolta dai colloqui in carcere”.

Nonostante la situazione drammatica, l’uomo vuole continuare ad aiutare la figlia e ha promesso di non abbandonarla: “Cambieremo avvocato, sceglieremo un tecnico che guardi perfino oltre la Cassazione, alla Corte europea se necessario, perché io neanche nell’appello ho fiducia. Troppa pressione, troppo battage“.