Fratelli Bianchi, nei guai anche il maggiore: ha provocato un incidente stradale

Deve rispondere di guida sotto effetto di stupefacenti il fratello maggiore di Marco e Gabriele Bianchi, in carcere per l’omicidio di Willy Monteiro. Il ristoratore aveva difeso i fratelli, dichiarandosi certo che non avessero fatto nulla di male. Ora, finisce lui nei guai per via dell’incidente che avrebbe provocato a Velletri nei giorni scorsi, intorno alle 6 del mattino.

Fratelli Bianchi, il fratello Alessandro avrebbe guidato sotto effetto di droga

Il 35enne avrebbe guidato sotto effetto di sostanze stupefacenti e avrebbe perso il controllo del mezzo. In più, avrebbe colpito della cartellonistica stradale in pieno centro a Velletri. Nonostante fosse rimasto leggermente contuso, l’uomo aveva scelto di non recarsi in Pronto Soccorso. La circostanza avrebbe insospettito i Carabinieri di Velletri, che avrebbero eseguito un test anti-droga. Alessandro sarebbe risultato positivo al test.

Di conseguenza, i militari lo avrebbero denunciato per guida sotto effetto di stupefacenti e gli avrebbero ritirato anche la patente. L’uomo, all’epoca dell’omicidio del giovane Willy Duarte, aveva difeso i fratelli minori.

Le sue parole alla morte di Willy Duarte

Infatti, allora l’uomo dichiarò che non solo i fratelli erano innocenti, ma anche che stava ricevendo lui ritorsioni in quel momento. Il 35enne ha un ristorante e sulla pagina social di questa attività erano apparsi dei commenti di minaccia contro la sua famiglia dopo i fatti. In realtà, Alessandro non ha mai fatto parte dell’inchiesta condotta per l’omicidio del giovane intervenuto per salvare la vita a un amico.

In quel periodo, però, il fratello era stato intervistato da alcune testate giornalistiche – anche televisive – dove spiegava la sua posizione. Poco tempo dopo, aveva fatto scalpore anche la dichiarazione della madre, che parlava della morte del giovane con questi termini in un’intercettazione: «L’hanno messo in prima pagina manco se fosse morta la regina». La donna stava valutando con il figlio Gabriele come organizzarsi con le spese legali.