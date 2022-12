Fratelli Bianchi accusati di aver picchiato un amico di Willy che lo difendeva

Avrebbe aiutato Willy nello scontro contro i fratelli Bianchi. A dirlo è l’amico del giovane ucciso a colpi di botte, Samuele Cenciarelli. Secondo la procura di Velletri che ha chiuso le indagini su questo punto, Samuele avrebbe tentato di aiutare Willy, ma sarebbe stato colpito dai fratelli anche lui quella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, a Roma.

Fratelli Bianchi, le accuse dell’amico di Willy



«La violenza dei colpi subiti da me e Willy era inaudita. Ho riportato varie escoriazioni sulle braccia e lamento un forte dolore sulla mandibola e trachea, dove sono stato colpito da calci e pugni» avrebbe dichiarato Samuele ai carabinieri che si occupavano di ricostruire la vicenda che aveva portato alla morte del ragazzo poche ore dopo i fatti. La sua ricostruzione risulterebbe attendibile secondo gli inquirenti. «Siamo andati a Colleferro per trascorre una serata insieme a Willy e altri amici, siamo arrivati interno all’una e 30. Mentre stavamo andando via, Willy si è avvicinato a Federico Zurma, un suo amico mentre discuteva con due ragazzi. Ho detto a Willy che era meglio andarsene, di non immischiarci in cose che non erano nostre. Mentre stavamo andando verso la macchina qualcuno ha sferrato un calcio con la pianta del piede a Willy e un calcio a me» spiegherebbe il ragazzo.

«Sul posto erano arrivate altre due persone, i fratelli Bianchi. Non sono in grado di dire chi ci ha preso a calci. Mi sono buttato su Willy, per difenderlo ma sono stato colpito con un calcio all’altezza della gola. Poi, mentre ero a terra, ho visto sferrare calci e pugni a Willy. A picchiarlo sono stati tutti e quattro. Ogni volta che provava a rialzarsi lo gettavano a terra» avrebbe continuato il giovane Samuele nella sua testimonianza a chi stava indagando. Infatti, nei guai ci sono anche Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

Cosa ha detto

«Ho cercato di spiegare che noi con quella storia non c’entravamo nulla ma uno dei fratelli Bianchi mi ha dato un pugno in faccia. L’aggressione è durata 30 secondi. Mi ricordo che lo calpestavano con una ferocia inaudita. Mi ricordo che Belleggia aveva un braccio ingessato, Pincarelli aveva una camicia bianca e svariati tatuaggi, uno dei fratelli Bianchi aveva una polo verde e altro un tatuaggio sul collo. Quello che mi ha picchiato è quello un po’ più basso» avrebbe concluso Samuele.

L’aggressione subita dal ragazzo è stata oggetto di una seconda indagine rispetto a quella per l’omicidio di Willy.