Frasi auguri di Natale: citazioni famose

Da Alda Merini a Gianni Rodari fino a Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupèry, ecco alcune citazioni per gli auguri di Natale.

1. La mia idea sul Natale, antica o moderna che sia, è molto semplice: amare gli altri. Pensateci un attimo, perché dobbiamo aspettare il Natale per iniziare?

(Bob Hope)

2. Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo.

(Antoine de Saint-Exupèry, Il piccolo principe)

LEGGI ANCHE: Cinque libri da regalare a Natale

3. Ma quello che vide il pastore potremmo vederlo anche noi, perché gli angeli volano sotto il cielo ogni notte di Natale, se solo sapessimo vederli.

(Selma Lagerlöf)

4. Natale non è tanto aprire i regali quanto aprire i nostri cuori.

(Janice Maeditere)

LEGGI ANCHE: Eccellenze alimentari low cost da regalare a Natale

5. Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti, prendete quelli che volete, prendeteli tutti quanti (Gianni Rodari).

6. Se ci diamo una mano i miracoli si faranno

e il giorno di Natale durerà tutto l’anno (Gianni Rodari).

7. Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno.

(Stephen Littleword)

8. Il Natale è l’amore in azione. Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale.

(Dale Evans Rogers)

9. Esistono molte cose nella vita che catturano lo sguardo, ma solo poche catturano il tuo cuore: segui quelle (Winston Churchill).

10 A Natale non si fanno cattivi/ pensieri ma chi è solo/ lo vorrebbe saltare/ questo giorno./ A tutti loro auguro di/ vivere un Natale/ in compagnia. Un pensiero lo rivolgo a/ tutti quelli che soffrono/ per una malattia. A coloro auguro un/ Natale di speranza e di letizia./ Ma quelli che in questo giorno/ hanno un posto privilegiato/ nel mio cuore/ sono i piccoli mocciosi/ che vedono il Natale/ attraverso le confezioni dei regali./ Agli adulti auguro di esaudire/ tutte le loro aspettative./ Per i bambini poveri/ che non vivono nel paese dei balocchi/ auguro che il Natale/ porti una famiglia che li adotti/ per farli uscire dalla loro condizione/ fatta di miseria e disperazione./ A tutti voi/ auguro un Natale/ con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati (Alda Merini, Buon Natale).