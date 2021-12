Frasi auguri di buon anno 2022: citazioni famose per gli auguri di Capodanno 2022

Da Johann Wolfgang von Goethe a Gianni Rodari fino a Madre Teresa di Calcutta, ecco alcune citazioni per gli auguri di buon anno, per sorprendere allo scoccare della mezzanotte di San Silvestri i nostri affetti più cari.

Da Goethe a Gianni Rodari, le frasi più adatte per gli auguri di buon anno

1. Qualsiasi cosa tu possa fare o sognare di poter fare, incominciala. Il coraggio ha in sé il genio, il potere e la magia. Inizia ora! (Johann Wolfgang von Goethe)

2. Il primo giorno del Nuovo Anno: un fresco inizio. Un nuovo capitolo nella vita che attende di essere scritto. Nuovi quesiti da risolvere, da abbracciare e da amare, nuove risposte da scoprire e da vivere (Sarah Ban Breathnach)

3. La speranza sorride alla soglia dell’anno che viene e sussurra: “Sarà più felice”. (Alfred Lord Tennyson)

4. Indovinami, indovino/tu che leggi nel destino/l’anno nuovo come sarà?/Bello, brutto o metà e metà?/Trovo stampato nei miei libroni/che avrà di certo quattro stagioni/dodici mesi, ciascuno al suo posto/un carnevale e un ferragosto/e il giorno dopo il lunedì/sarà sempre un martedì./Di più per ora scritto non trovo/nel destino dell’anno nuovo/per il resto anche quest’anno/sarà come gli uomini lo faranno. (Gianni Rodari)

5. Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno.

(Antonio Gramsci)

6. Le persone che progrediscono nella vita sono coloro che si danno da fare per trovare le circostanze che vogliono e, se non le trovano, le creano (George Bernard Shaw)

Atkinson e Madre Teresa di Calcutta, le loro frasi per augurare buon anno

7. Anche l’anno appena trascorso cade nel limbo silenzioso del passato. Lascialo perdere, perché era imperfetto, e grazie a Dio può svanire per sempre. (Brooks Atkinson)

8. È capodanno: tra il cielo e la terra inizia l’armonia. (Masaoka Shiki)

9. Cosa posso dirvi per aiutarvi a vivere meglio/in questo nuovo anno?/Sorridetevi gli uni gli altri/sorridete a vostra moglie/a vostro marito/ai vostri figli/alle persone con le quali lavorate/a chi vi comanda/sorridetevi a vicenda/questo vi aiuterà a crescere nell’amore/perchè il sorriso è il frutto dell’amore. (Madre Teresa di Calcutta)

10. Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore. (Benjamin Franklin)