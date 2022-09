Frascati, parroco chiude il campetto dell’oratorio: «Troppe bestemmie»

Bestemmie nell’oratorio, ma anche arredi danneggiati, insulti, parolacce, cartacce in giro e altro. Così, il parroco chiude l’oratorio per le bestemmie. Accade a Frascati, nel quartiere di Cocciano. L’oratorio è un punto di riferimento per il quartiere, ma il parroco ha preso provvedimenti. Cambio di orario per dare la priorità ai ragazzi e ingressi contingentati, con verifica per chi entra. Il campetto è a numero chiuso, sia per giocare a calcio che per il basket.

Tracciabilità all’ingresso dell’oratorio e nuovi orari

L’orario previsto dal religioso è dalle 16 alle 19, per favorire i ragazzi che vogliono giocare senza per questo ritrovarsi con le bestemmie quando c’è la messa nelle vicinanze. Infatti, l’oratorio è vicinissimo alla chiesa.

«Avevamo risistemato tutto per le attività estive e subito dopo, invece, siamo tornati a vedere reti strappate o rifiuti di ogni tipo. Inoltre, nel corso di molte partite tra questi ragazzi, il livello di maleducazione verbale è altissimo con parolacce e bestemmie» spiega il religioso. «Gli orari autunnali e invernali del nostro campetto prevedono l’apertura su richiesta tra le 16 e le 19,30 e sarebbe bello che qualche adulto della nostra vasta comunità parrocchiale si mettesse a disposizione della diocesi per verificare il rispetto delle più elementari regole civili durante la concessione di questi spazi» conclude.

Parroco chiude per bestemmie: orari contingentati

I ragazzi dovranno quindi prima passare dall’ufficio parrocchiale e potranno accedere all’oratorio negli orari previsti solo se ci sarà l’approvazione da parte dell’ufficio. Un modo per sensibilizzare, ma soprattutto per evitare le bestemmie in un luogo di culto. Infatti, i danni agli arredi e le cartacce per terra sono un problema per chi si occupa dello spazio, che deve sostenerne anche i costi.

Il parroco sta valutando anche di organizzare una riunione con le famiglie, in modo da risolvere la questione e magari trovare un punto di incontro.