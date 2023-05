La tazza sul delitto di Cogne: «Un po’ la Franzoni la capisco». Polemiche sui social

Alla vigilia della Festa della Mamma, con tante figlie e tanti figli pronti a regalare oggetti, pensieri o fiori alle proprie madri, monta la polemica su un regalo a dir poco particolare. Il duo barese creatore del marchio Piattini Davanguardia, che genera e spedisce tazze e oggetti in ceramica decorati e personalizzati in tutta Italia, è finito nell’occhio del ciclone delle polemiche proprio a causa di un suo prodotto. Nelle ore scorse sui social ufficiali del marchio, gestito da Annagina Totaro e dal partner Andrea, è comparsa una tazza particolare con una frase che richiama il delitto di Cogne: «Un po’ la Franzoni la capisco».

La tazza su Annamaria Franzoni scatena le polemiche

Decine i commenti degli utenti che non hanno apprezzato il prodotto e il riferimento a quella mamma diventata famosa per il delitto del figlio. C’è chi lo trova inaccettabile e chi ha deciso di attaccare i due creatori, che però rispondono: «Qui nessuno sta scherzando su una tragedia, tanto meno sta facendo ironia. Si tratta di una riflessione, punto. Avere una crisi d’ira nei confronti di un figlio è lecito così come tante mamme si sono trovate nella situazione di aver pensato “io lo uccido”. Noi “un po’” la Franzoni la capiamo ma non giustifichiamo quello che ha fatto. Qui nessuno vuole incitare nessuno a uccidere esseri umani. Amen».

La tazza è in vendita da Natale

La replica è stata riportata dal Fatto Quotidiano e su Facebook c’è chi ha difeso Annagina Totaro e Andrea, commentando direttamente sul giornale. Ma tra accuse e difese varie, mentre sui social la polemica infuria, non solo la tazza è ancora in vendita, ma è lo stesso quotidiano a spiegare che in realtà è in vendita dallo scorso Natale. Solo che, fino ad ora, non erano mai arrivate critiche sui social.