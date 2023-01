Frankie Hi-Nrg: biografia e canzoni del rapper e produttore

Frankie hi-nrg è un rapper e produttore controverso che ha fatto parlare di sé per il suo rap colto e in certo senso politico. Ecco tutto quello che sappiamo su questo artista, che sceglie con cura temi di un certo spessore per i suoi brani.

Chi è Frankie hi-nrg: biografia e canzoni

Frankie hi-nrg, all’anagrafe Francesco di Gesù, è nato a Torino il 18 luglio 1969 sotto il segno del Cancro. Il suo esordio è stato con il brano Fight da faida in cui attacca le mafie e la corruzione, ricevendo numerose critiche da parte del mondo dei centri sociali.

Debutta poi con l’album Verba manent (1993), che segna una svolta notevole nel mondo hip hop italiano dell’epoca. Dal disco vengono estratti alcuni singoli che diventano tra i lavori principali della sua carriera, tra cui: Libri di Sangue, Potere alla parola e Faccio la mia cosa. Esce poi La morte dei miracoli nel 1997 in collaborazione con Riccardo Sinigallia. Il suo terzo disco, Ero un autarchico, esce nel 2003 e a questo segue poi il quarto album DePrimoMaggio (2008). Nel medesimo anno partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Rivoluzione, mentre nel 2010 ritorna all’Ariston come produttore per il brano Meno male di Simone Cristicchi. Gli anni successivi torna al Festival con Un uomo vivo e Pedala e, in particolare, quest’ultimo brano lo fa arrivare all’ottavo posto nell’edizione del 2014.

Frankie Hi-nrg: vita privata e moglie

Il rapper ha origini siciliane ed è cresciuto tra Caserta e Città di Castello in Umbria. Suo padre era un ingegnere mentre la madre un’insegnante di italiano, ma della sua vita privata di sa ben poco. É infatti sposato con Carolina Galbignani, ma ulteriori dettagli non sono noti. Sui social infatti pubblica soprattutto temi inerenti la sua carriera, ma è molto schivo riguardo la sua sfera più intima.