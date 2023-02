Frankenstein Junior torna al cinema per tre giorni: 10 curiosità sul film

Frankenstein Junior torna nei cinema. Dal 27 febbraio all’1 marzo in molte sale italiane si terrà la “Frankenstein Junior Night” per prepararsi al 50esimo anniversario del capolavoro di Mel Brooks che cadrà proprio nel 2024. Tre serate speciali dove gli spettatori potranno presentarsi vestiti come gli indimenticabili protagonisti del film e rivivere sul grande schermo le scene entrate nella leggenda. Nelle sale italiane che aderiranno, tra l’altro, saranno disponibili materiali visuali per scattare selfie accanto al poster celebrativo e speciali allestimenti a tema.

Sui social contemporaneamente è stato lanciato l’hashtag #FrankensteinJuniorNight collegato ad un challenge per mettere in atto le scene più famose del film.

Frankenstein Junior torna al cinema

Il film, ritenuto un capolavoro della comicità e della creatività, è un grande contenitore nel quale Mel Books ha inserito le migliori citazioni e i miglior riferimenti agli horror originali degli anni 30, costruendo numerose scene e personaggi che richiamano esplicitamente sequenze dal Frankenstein di James Whale ma anche de Il figlio di Frankenstein e La moglie di Frankenstein.

Film cult senza tempo e capolavoro del divertimento, Frankenstein Junior vede protagonisti personaggi entrati a pieno titolo nell’immaginario collettivo: il geniale Gene Wilder nei panni del Dottor Frankenstein, il gobbo Igor reso immortale da Marty Feldman, la terribile e innominabile Fraü Blucher interpretata da Cloris Leachman, la creatura – mostro portata in scena dall’immenso Peter Boyle, e Madeline Kahn in Elizabeth.

Il film è stato candidato a due premi Oscar come migliore sceneggiatura non originale a Mel Brooks e Gene Wilder e miglior sonoro a Richard Portman e Gene S. Cantamessa.

Dieci curiosità sul film