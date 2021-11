Morto Frank Williams: aveva 79 anni e fondò la scuderia di Formula 1

È morto all’età di 79 anni Frank Williams, fondatore dell’omonima scuderia di Formula 1 era ricoverato da venerdì. A darne la notizia il team, che ha aggiunto: «Sir Frank si è spento serenamente questa mattina, circondato dalla sua famiglia». Nato a South Shields nel Regno Unito, fondò la Frank Williams Racing Cars nel 1966, dopo una breve carriera da pilota e meccanico. Nel 1977 arrivò, invece, l’annuncio della formazione della Williams Grand Prinx Engineering, ancora presente tra le squadre di Formula 1.

We are filled with the most immense and deep sadness at the passing of Sir Frank Williams

His was a life driven by passion for motorsport; his legacy is immeasurable, and will be forever part of F1

To know him was an inspiration and privilege

He will be deeply, deeply missed pic.twitter.com/48JhruQpLK

— Formula 1 (@F1) November 28, 2021