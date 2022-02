Morto Frank Pesce, aveva recitato in Top Gun e Beverly Hills Cop e Flashdance

Frank Pesce, caratterista noto per aver recitato in molti film cult come Beverly Hills Cop, Top Gun, Flashdance e Prima di mezzanotte e in serie di successo come Kojak, Miami Vice, Matlock, Supercar e Ralph Supermaxieroe, è morto a Burbank all’età di 75 anni. La notizia del decesso è stata confermata da Tammy Scher, fidanzata dell’attore, a Deadline. Da tempo Pesce soffriva di demenza senile.

Il ricordo della fidanzata di Frank Pesce: «Diceva che mi aveva salvato e aveva ragione»

A Variety Scher ha dichiarato: «Ho incontrato Frank in un momento molto buio della mia vita. Diceva sempre che mi aveva salvato e aveva ragione. Non avevo mai incontrato nessuno come lui». «Frank», ha aggiunto, «era una forza, sempre divertente, intrigante e affascinante. Non aveva paura di avvicinarsi a nessuno e di fare immediatamente conoscenza. Le celebrità si accalcavano per stargli vicino perché aveva una conoscenza enciclopedica su musica e film».

Da Kojak a Top Gun e Flashdance: la carriera di Frank Pesce

Nato l’8 dicembre 1946 a New York da genitori italoamericani, Frank Pesce era amico di vecchia data di Sylvester Stallone, Tony Danza e Robert Forster. Debuttò come comparsa ne Il Padrino. Ma la sua carriera decollò negli Anni 70 con alcune comparsate in Kojak e in Rocky. Negli Anni 80 recitò in numerosi cult: da Top Gun a Beverly Hills Cop con Eddie Murphy, da Flashdance ad American Gigolo. La sua ultima interpretazione risale al 2015 in Creed – Nato per combattere, spin-off di Rocky, con Michael B. Jordan e lo stesso Stallone. Uno dei ruoli più importanti lo ottenne nel 1991 in Perseguitato dalla fortuna (29th Street) diretto da George Gallo, di cui scrisse anche la sceneggiatura insieme con James Franciscus. La pellicola è ispirata alla prima infanzia di Pesce che nel film interpreta il fratello maggiore Vito. Dan Aiello prestava il volto a suo padre e Anthony La Paglia allo stesso Frank Pesce.