Frank Matano, chi è la fidanzata e chi sono i genitori?

Youtuber, comico, personaggio televisivo e attore italiano, Frank Matano ha all’attivo diverse esperienze televisive e sul grande schermo: vediamo qui di seguito le principali insieme a qualche dettaglio relativo alla sua fidanzata e ai suoi genitori.

Frank Matano: chi è

Nome d’arte di Francesco Matano, Frank è nato nel 1989 a Santa Maria Capua Verde in provincia di Caserta. Dopo aver trascorso la giovinezza negli Stati Uniti, all’età di 18 anni ha aperto il canale YouTube lamentecontorta con cui, facendo video di scherzi telefonici, è diventato famoso sul web. Dopo due anni è arrivata la sua prima esperienza televisiva, con Le Iene, e nel 2010 ha condotto Sky Scherzando?. Nel 2012 ha poi partecipato alla webserie Lost in Google con i the Jackal prima di fare il suo debutto nel mondo cinematografico con il film Fuga di cervelli. Dopo aver fatto parte di altri cast e aver partecipato, tra gli altri, a Scherzi a parte, Le Iene e a Guess My Age, nel 2021 è stato concorrente del comedy show di Prime Video LOL – Chi ride è fuori.

Frank Matano: la fidanzata

La fidanzata di Matano si chiama Ylenia Azzurretti (1989). Anche lei originaria di Caserta, ha studiato Lettere moderne presso l’Università Federico II di Napoli prima di iniziare a lavorare nel mondo dello spettacolo collaborando, come il compagno, anche con i The Jackal. Appassionata di regia e sceneggiatura, ha frequentato l’Atelier di Cinema del Reale, un percorso dedicato al cinema documentario destinato a filmmaker under 35. Durante questa esperienza ha realizzato il suo primo cortometraggio Cristian Diorio, vincitore del premio speciale per il miglior cortometraggio italiano al Festival “A corto di donne”.

Frank Matano: i genitori

Frank Matano è nato da parte italiano (carabiniere in servizio a Carinola) e madre americana. E’ stato lui stesso a raccontare come si sono conosciuti i suoi genitori: “Mamma venne a Carinola con i miei nonni e le sorelle a trovare dei parenti, mio padre sentì dell’arrivo di queste ragazze americane e si buttò a pesce“. Dopo questo incontro, la donna decise di rimanere in Italia e di sposare l’uomo che aveva conosciuto e da cui ha avuto tre figli: Frank, Alfredo e Lucia.