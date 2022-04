Frank James, chi è l’attentatore della metropolitana ricercato a New York

Frank James è il titolare della carta di credito utilizzata per noleggiare il furgoncino legato all’attacco nella metro di New York. Al momento, come ha fatto sapere la polizia della Grande Mela, l’afroamericano di 62 anni è ricercato e su di lui pende una taglia di 50 mila dollari. James è infatti per gli agenti “person of interest”, vale a dire un individuo che potrebbe essere in possesso di informazioni importanti, ma non pendono su di lui accuse specifiche. Ma chi è Frank James? Sui suoi canali social ci sono video in cui parla di poter commettere facilmente “un crimine in metro”.

Chi è Frank James?

In un tweet gli agenti della Grande Mela lo descrivono come una persona coinvolta nelle indagini in merito alla sparatoria nella metropolitana di Brooklyn. Chiedono dunque a chi ha informazioni di farle conoscere agli operatori della linea appositamente telefonica allestita. Si tratta di Frank James, afroamericano di 62 anni di Filadelfia. È il titolare della carta di credito usata per noleggiare il furgoncino legato all’attacco a New York. Questo è stato trovato a pochi isolati dalla stazione di Sunset Park, a Brooklyn.

La polizia al momento non lo definisce il presunto autore dell’attacco o un sospettato, ma solo “person of interest”, cioè un individuo potenzialmente in possesso di informazioni importanti. Per questo pende su di lui una taglia di 50 mila dollari. Su James si sa al momento ben poco: ha residenza sia a Philadelphia, sia in Wisconsin. Intanto però le indagini preliminari sulla sua presenza sui social hanno rivelato video “preoccupanti”. James parlava del problema dei senzatetto, di New York e del suo sindaco Eric Adams.

I video “preoccupanti”

Il New York Times ha comunicato che la foto pubblicata dalla polizia di New York nel tweet su James è tratta dallo screenshot di un video su Youtube pubblicato da un canale appartenente a un utente chiamato Prophetoftruth88. I filmati del canale, scrive il media, mostrano un uomo che pronuncia invettive sul razzismo e sulla violenza, spesso collegandole a eventi di attualità come l’invasione dell’Ucraina o le politiche del sindaco di New York Eric Adams.

In un video che risale al primo marzo il proprietario dell’account su Youtube se la prende con il primo cittadino. Nel mirino ci sono le politiche in materia di sicurezza pubblica nelle metropolitane e sui senzatetto. L’uomo nei video parla anche della facilità di commettere un crimine nella metropolitana: “Per impedirli bisognerebbe avere un agente di polizia in ogni stazione, ma è impossibile“, diceva secondo il Nyt.

A 12 minuti dall’inizio del filmato annunciava: “Volevo uccidere tutto quello che vedevo” e “avevo intenzione di uccidere tutto ciò che vedevo“. In un altro video, intitolato ‘The good old days’, James ha pubblicato un filmato minaccioso nei confronti di un vagone della metropolitana affollato, che sembra essere stato ripreso prima delle restrizioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus, dato che i passeggeri non indossavano mascherine.