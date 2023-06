Francoise Gilot morta a 101 anni: addio alla compagna e musa di Picasso

Lutto nel mondo dell’arte: è morta ieri a New York alla veneranda età di 101 anni Marie Françoise Gilot, apprezzata artista che in passato aveva avuto l’onore di essere una delle principali muse ispiratrici del celeberrimo Pablo Picasso. Ecco la sua storia.

Marie Françoise Gilot è morta: la sua storia

Nata nel 1921 a Neuilly-sur-Seine, in Francia, visse un’infanzia piuttosto agiata in una famiglia borghese. Iniziò a studiare Giurisprudenza, ma ben presto si rese conto che la sua più grande passione era l’arte, anche alla luce del fatto che la stessa madre era un’esperta acquarellista. Il problema è che il padre, che non approvava questa sua inclinazione, decise di tagliarle i fondi: la donna si trovò così costretta a guadagnarsi da vivere insegnando equitazione nel Bois de Boulogne.

Tornò ad occuparsi d’arte, con estremo successo, a partire dal 1943, quando nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale espose le sue opere in una galleria parigina: si trattò di un evento fondamentale per la sua vita e la sua carriera, poichè fu proprio in questa occasione che l’attore Alain Cuny si accorse del suo talento e decise di invitarla ad una cena alla quale avrebbe partecipato anche Pablo Picasso. Il pittore spagnolo invitò a sua volta Gilot e un’amica presente alla cena nel suo studio, dando il via ufficialmente ad una collaborazione (e un rapporto intimo) che sarebbe poi proseguita per anni.

L’unica donna che “sopravvisse” a Picasso

La pittrice diventò la principale musa di Picasso, noto per il suo carattere molto difficile. Dopo aver ceduto una volta e per tutte al suo corteggiamento nel 1944, la donna iniziò con l’artista una relazione che fra alti e bassi sarebbe durata per 9 anni. In questo periodo Picasso le dedicò tra l’altro la sua opera Joie de vivre (la vediamo rappresentata nella figura di una donna splendida, felice e radiosa) e anche il quadro Femme assise.

Nel 2021, nel libro Artist and Conversation di Janet Hawley, parlando del suo rapporto burrascoso con Picasso Gilot aveva commentato: «Pablo è stato il più grande amore della mia vita, ma dovevi prendere provvedimenti per proteggerti. L’ho fatto, me ne sono andata prima di essere distrutta».