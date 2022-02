«Era un ribelle, un estremista in tutto. Ed era generoso, sempre 10 secondi in anticipo sulla generosità degli altri, come Platini sul pallone. Con un’eleganza folle». Si potrebbe partire da qui, dalle parole di Gérard Depardieu, per ricordare François Truffaut nel 90esimo anniversario della sua nascita, avvenuta a Parigi il 6 febbraio del 1932. Scomparso a soli 52 anni a causa di un tumore al cervello, il grande regista francese è stato ed è tuttora amatissimo anche in Italia.

La proposta di omaggiare Truffaut alla prossima mostra di Venezia

Lo testimoniano sia l’uscita della nuova edizione de Il cinema di Truffaut (Baldini + Castoldi), vero e proprio testo di riferimento firmato da Paola Malanga, sia l’appello di Paolo Mereghetti affinché la prossima Mostra del Cinema di Venezia gli tributi un doveroso omaggio postumo, anche perché Truffaut e la Mostra sono nati nello stesso anno. «La manifestazione e il regista», ha scritto Mereghetti nella sua prefazione al libro, «hanno lo stesso spirito, che va difeso e conservato: quello di un cinema esigente, ma che non vuole tagliare fuori il pubblico». I film di Truffaut, si legge nel libro di Paola Malanga, «ci ricordano che è sempre possibile sottrarsi a destini decisi da altri – la società, gli algoritmi, il sistema del consenso, la logica del consumer – per scrivere la propria storia». E proprio questo anniversario è un’ottima occasione per rivedere, o gustare per la prima volta, alcuni dei capolavori del regista francese, molti dei quali disponibili gratuitamente su RaiPlay.

I 400 colpi e Jules e Jim, due capolavori da riguardare

Obbligatorio partire da I 400 colpi, il primo lungometraggio, uscito nel 1959. È l’esordio del personaggio di Antoine Doinel, che tornerà anche in quattro successivi film di Truffaut, e di Jean-Pierre Léaud, che del regista diverrà l’attore-feticcio. Qui è un delinquentello che finisce in riformatorio ma poi riesce a fuggire, protagonista di un romanzo di formazione in bianco e nero che è anche uno dei film più belli della Nouvelle Vague, movimento formatosi alla scuola critica dei Cahiers du cinéma al quale appartengono anche colleghi di Truffaut come Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Eric Rohmer e Jacques Rivette. Del 1962 è invece Jules e Jim, film sempre citato, spesso a sproposito, ogni qualvolta si parla di un triangolo amoroso che coinvolge due amici. Jeanne Moreau (una dei tanti grandissimi attori francesi che hanno interpretato i film di Truffaut) è l’indimenticabile Catherine, la donna amata da Jules (Oscar Werner) e Jim (Henri Serre), al centro del film tratto dall’omonimo romanzo di Henri-Pierre Roché.

L’amore in Baci rubati e La mia droga si chiama Julie

Antoine Doinel ritorna in Baci rubati (1968). Riformato dal servizio militare per i suoi problemi psicologici e di nuovo “libero”, vaga per una Parigi da cartolina e si innamora per la prima volta, sulle note di Que reste-t-il de nos amours di Charles Trenet, la canzone di cui Franco Battiato ha dato una bellissima interpretazione in italiano in Fleurs, il suo album di cover uscito nel 1999. Catherine Deneuve e Jean-Paul Belmondo sono i protagonisti di La mia droga si chiama Julie (1969), storia di una coppia che si forma per corrispondenza, si scioglie con annesso furto di denaro e si ricostituisce perché l’amore è più forte di tutto, anche della razionalità. Un film che non solo anticipa le truffe telematiche di oggi ma soprattutto rappresenta la pellicola definitiva sulle follie d’amore.

Effetto notte, un inno al cinema

Il folle amore di Truffaut è invece il cinema, come ben documentato in Effetto notte (1973), in cui lui stesso interpreta un regista che durante la lavorazione di un film è costretto ad affrontare problemi di ogni tipo. Piena di citazioni, autocitazioni e omaggi, la pellicola vinse l’Oscar per il miglior film straniero e ancora oggi riesce miracolosamente a non far girare la testa anche ai non cinefili. Un amore, quello per l’arte, la recitazione e il palcoscenico, che torna anche in L’ultimo metrò (1980), in cui Catherine Deneuve gestisce un teatro a Parigi durante l’occupazione nazista. Il marito si deve nascondere dalla Gestapo in quanto ebreo e lei si innamora di un attore, interpretato da Gerard Depardieu. L’ultimo grande capolavoro di Truffaut è La signora della porta accanto (1981). Il protagonista è ancora Gerard Depardieu, stavolta assieme a Fanny Ardant. Entrambi sposati, vivono una grande e tormentata passione, in uno dei più bei film sull’amore clandestino. Assieme a Jean-Louis Trintignant, una splendida Fanny Ardant è anche la protagonista di Finalmente domenica (1983), l’ultimo film di Truffaut prima della prematura scomparsa.