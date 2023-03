Franco Simone: età, canzoni, moglie e figli del cantante di Respiro

Franco Simone, il cantante noto per la canzone Respiro, è nato il 21 luglio 1949 ad Acquarica del Capo, un comune che si trova nella provincia Lecce. Con i suoi 73 anni portati egregiamente, è il sesto di nove figli. Il suo percorso di studi si è concretizzato prima con il conseguimento del diploma presso il Liceo Classico “Dante” di Casarano e poi con l’iscrizione alla facoltà di Ingegneria all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Vediamo chi è, quali sono state le esperienze più significative della sua carriera musicale e cosa si sa della sua vita privata.

Franco Simone: biografia e canzoni

Il suo debutto nella musica avviene nel 1972 con la vittoria del Festival di Castrocaro con il brano Con gli occhi chiusi (e i pugni stretti). Un anno dopo partecipa a Canzonissima condotto da Pippo Baudo mentre nel 1974 presenta il brano Fiume grande al Festival di Sanremo, che non arriverà in finale ma sarà riconfermato da un grande successo nelle vendite – a tal punto che la canzone è stata tradotta anche in spagnolo e in francese, divenendo nota rispettivamente come Rio Grande e Je ne comprends plus rien.

Nel 1976 ritorna con l’album Il poeta con la chitarra dal quale è stato estratto il singolo Tu… e così sia che ha rilanciato il successo del cantautore nei paesi di lingua spagnola. Arriva poi la soddisfazione con la canzone Tentazione, che lo porta tra i vincitori dell’edizione invernale del Festivalbar. L’anno successivo vince il Premio Paroliere a Monicelli Terme, conferitogli dalla critica per i suoi testi poetici. Tra i suoi brani più noti si citano anche La casa in via del campo, Paesaggio, Tu per me, Notte di San Lorenzo e Sogno della galleria.

Riappare in tv con il reality show Music Farm nel 2005, dove duetta con Mietta e dove è stato solista de Il vento di Mykonos, opera-concerto in onda su Rai 1 nel 2006 in collaborazione con Fausta Vetere, Emanuela Loffredo, Nicola Ulivieri e Rita Cammarano.

Franco Simone: moglie e figli

Poche le informazioni sulla sua vita privata, della quale si sa solo che è sposato con Piera Romoli e che, dalla loro unione, è nata la figlia Sara.