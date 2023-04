Franco Sattolo morto a 86 anni: addio all’ex portiere di Sampdoria e Toro

Lutto nel mondo del calcio è morto Franco Sattolo aveva 86 anni. Storico portiere di Torino e Sampdoria, aveva trascorso 8 anni a fare il secondo di Lido Vieri e poi di Luciano Castellini.

La carriera di Franco Sattolo

Franco Sattolo ha perso la vita, aveva 86 anni, nella sua campagna in granata ha vinto 2 Coppe Italia ed il granata è stato il colore più importante della sua carriera, anche se non quello che ha vestito di più da titolare: 66 volte, contro le 116 con la divisa della Sampdoria. La sua carriera inizia con il Ciriè, poi gioca con il Venaria, dove fa conoscenza di Alfredo Bodoira, storico portiere di Juve e Toro. Successivamente gioca con la Fossanese e con’Ivrea. Nel 1966 inizia la sua stagione ai granata per 5 milioni di lire. Un anno dopo, l’infortunio di Vieri alla mano gli dona la possibilità di esordire: l’esordio avviene il 26 febbraio del 1967 nel derby pareggiato 0-0 in cui risulta il migliore giocatore in campo. Si ritira a 38 anni, ma prosegue la carriera come allenatore delle giovanili del Torino come vice di Ercole Rabitti: sotto la sua scuola di talenti passano tra gli altri Beppe Dossena e Giacomo Ferri.

Il saluto del Torino

Il Torino ha voluto ricordare il portiere con un messaggio sui social: «Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia Sattolo nel ricordo di Franco Sattolo, ex portiere granata e per molti anni prezioso punto di riferimento per allenatori e compagni di squadra». «Arrivato dalla Sampdoria nel 1966, ha vestito la maglia granata fino al 1974: per lui, vice di Vieri e poi di Castellini, un totale di 69 presenze tra campionato e coppe. Terminata l’attività di calciatore poi è stato anche allenatore delle giovanili del Torino al fianco di Ercole Rabitti. Ai suoi cari, ai parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e il fraterno abbraccio di tutto il mondo granata».