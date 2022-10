Franco Gatti morto a 80 anni: addio allo storico membro dei Ricchi e Poveri

Addio a Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri, morto all’età di 80 anni a Genova. Insieme ad Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu, ha realizzato alcune tra le canzoni italiane più note. «È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco», ha scritto la band una volta appresa la tragica notizia.

Franco Gatti morto a 80 anni

La sua carriera ha avuto inizio insieme ad Angelo Sotgiu, con cui si esibiva nei locali e aveva dato vita al duo denominato Jet. L’incontro fortunato con Angela e Marina ha fatto sì che i quattro iniziassero a consolidarsi come gruppo, fino a quando Franco Califano non lo scoprì a Milano ed ebbe l’intuizione di chiamarli Ricchi e Poveri.

Dopo un debutto al Cantagiro (1968) con il brano L’ultimo amore e poi al Festival di Sanremo (1970) con La prima cosa bella, la band ha realizzato alcuni dei più grandi successi italiani tra cui Che sarà, Sarà perché ti amo, Come vorrei, Mamma Maria e Voulez vous danser. Con il gruppo, Franco Gatti vanta ben 12 presenze al Festival di Sanremo e 22 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Il lutto del figlio e il ritiro dalle scene musicali

Nel 2015, all’età di 74 anni, ha deciso di ritirarsi dalla scena musicale per dedicarsi maggiormente alla sua famiglia (nel 1981 aveva lasciato anche Marina Occhiena). Un bisogno di normalità dettato sia dall’avanzare degli anni che dalla prematura scomparsa del figlio Alessio (2013), trovato morto a 22 anni nella sua abitazione genovese.

«Dopo che mio è mancato, la mia vita è cambiata. Io sono diverso, sul palco prima mi prendevo in giro, scherzavo sui miei baffi, sul nasone, facevo lo scemetto. Ora non me la sento più», aveva dichiarato. Gatti aveva poi partecipato alla reunion del gruppo, sul palco dell’Ariston, nel 2020. Ma la sua attività musicale si era ormai chiusa da tempo. L’ultima apparizione in tv risaliva a giugno, quando insieme alla moglie Stefania aveva parlato del dolore per il lutto subito.