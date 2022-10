Franco Gatti, oggi i funerali: musiche di Elvis Presley e commozione

«Le farfalle non hanno voce, ma quando volano fino al cielo sussurrano libere e tu Franco lo avrai fatto con Gesù chiedendo di portarti da Alessio. Ci mancherà la sua modestia e la sua disponibilità, era una grande persona, ma ci sarai ogni volta che ascolteremo una canzone dei Ricchi e Poveri». Così il parroco, Padre Mauro, saluta Franco Gatti durante la celebrazione dei funerali del cantante dei Ricchi e Poveri. La salma è stata accolta dalle musiche di Elvis Presley.

Franco Gatti, i funerali per il cantante dei Ricchi e Poveri

Tantissimi i volti noti della musica che hanno scelto di venire alle esequie, come Toto Cotugno e Pupo. Le esequie si sono svolte nella chiesa di San Siro a Genova Nervi. Tanta gente comune è venuta per dare un ultimo saluto a Franco. La moglie ha detto che ora l’uomo si trova con il figlio Alessio, deceduto nel 2013. Il cantante aveva lasciato la musica per il dolore.

«Per noi parenti era famiglia, era lo zio, l’essere un cantante famoso veniva dopo. Ogni volta che tornava a casa da una tournée quando gli chiedevamo come va rispondeva sempre ‘andante con brio’» ha spiegato la nipote Vittoria a nome della famiglia.

Il saluto dei Ricchi e Poveri

«Non ci son parole per raccontare il nostro dispiacere. Lo ricordiamo e lo porteremo sempre nel nostro cuore, una persona elegante, serena e onesta, era soprattutto un uomo onesto. Siamo molto commossi» spiegano Angelo Sotgiu e Angela Brambati. I Ricchi e Poveri hanno postato il loro saluto sulla loro pagina Facebook e in tantissimi hanno commentato per salutare il cantante, chiamato Il Baffo.

«Mi dispiace tanto un pezzo della musica italiana una bella persona ora sarai insieme a tuo figlio un abbraccio grande ovunque andrai condoglianze alla famiglia» scrive un’utente. «Mi dispiace davvero. Con lui va via, in effetti, una parte della nostra vita e gioventù. Era un bravo cantante e una brava persona, mi dispiace moltissimo!!! Addio Franco, che gli Angeli e i Santi ti accompagnino in Paradiso… R.I.P» scrive un’altra.