Franco Frattini è il nuovo presidente del Consiglio di Stato

Già nominato il 21 aprile dal premier Mario Draghi presidente aggiunto, l’ex ministro degli Esteri e della Pubblica Amministrazione Franco Frattini è stato eletto all’unanimità nuovo presidente del Consiglio di Stato. «La sua caratura di giurista, il suo tratto di gentiluomo saranno preziosi alla guida dell’alta giurisdizione cui è chiamato, tanto importante perché vertice della giustizia amministrativa ma anche deposito di sapere per il governo e le istituzioni». Così ha twittato il senatore del Pd Gianni Pittella dopo la nomina. Frattini succede a Filippo Patroni Griffi, in carica dal 25 settembre del 2018. Il nuovo incarico sembra escludere definitivamente Frattini dalla corsa al Quirinale: era uno dei possibili nomi appoggiati dal centrodestra.

auguri @FrancoFrattini

la sua caratura di giurista, il suo tratto di gentiluomo saranno preziosi alla guida dell’alta giurisdizione cui è chiamato, tanto importante perchè vertice della giustizia amministrativa ma anche deposito di sapere per il governo e le istituzioni. — Gianni Pittella (@giannipittella) January 14, 2022

Franco Frattini, quattro volte ministro

Nato a Roma il 14 marzo 1957, avvocato dello Stato e magistrato, Franco Frattini nel 1994 è stato nominato segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri durante il primo governo Berlusconi. Con il cambio di esecutivo e la nascita del successivo governo Dini, è stato scelto come ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. Eletto deputato con Forza Italia nel 1996, è stato parlamentare fino al 2004 e poi di nuovo dal 2008 al 2013, con Il Popolo della Libertà. In questo periodo è stato di nuovo ministro della Pubblica Amministrazione e, per due volte, degli Esteri (2002-2004 e 2008-2011), sempre con Berlusconi premier. Nel corso della carriera, è stato Vice Presidente della Commissione Europea e Commissario per la Giustizia, Sicurezza e Libertà (2004-2008), membro della Commissione per le riforme costituzionali (2013-2014), presidente del Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti (1996-2001). Frattini, inoltre, è tuttora presidente della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), ente non a scopo di lucro a carattere internazionalistico.

Franco Frattini, cosa fa il Consiglio di Stato

Previsto dall’articolo 100 della Costituzione, il Consiglio di Stato è un organo ausiliario del governo e giurisdizionale. «Massimo giudice speciale amministrativo», come spiega l’articolo 103 della Costituzione, il Consiglio di Stato si pone in posizione di terzietà rispetto alla pubblica amministrazione: il suo compito è infatti di verificare la legittimità e la correttezza formale degli atti amministrativi emanati dal Governo centrale e dalla singole Regioni, su iniziativa del privato cittadino che si ritiene danneggiato. Ha sede a Palazzo Spada, nel centro di Roma.