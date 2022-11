Franco Bechis nuovo direttore di Open, il giornale di Enrico Mentana

Chissà se la proposta sarà arrivata durante uno stacco pubblicitario di una delle tante Maratone televisive su La7 di cui era ospite fisso. Franco Bechis è l’uomo scelto da Enrico Mentana per prendere le redini di Open e diventarne nuovo direttore: entrerà in servizio il 2 gennaio 2023. “Chicco” rimarrebbe proprietario nonché fondatore del giornale online nato nel dicembre del 2018. Dopo quattro anni, dunque, cambia la guida al timone: fine dell’interregno in cui lo stesso Mentana fungeva da direttore ad interim, dopo che ad aprile del 2021 si era dimesso l’ex capo Umberto La Rocca, pare per divergenze sul futuro del giornale: il fondatore voleva tagliuzzare i costi, preoccupato per il bilancio, mentre La Rocca puntava a investire. Prima di lui, se n’era andato anche il primo direttore, Massimo Corcione, che era stato già vice di Mentana al Tg5: dopo il suo addio fu nominata reggente Serena Danna, poi Sara Menafra, seguita quindi da La Rocca. Ora, un nuovo capitolo.

Bechis è stato direttore di Milano Finanza dal 1999

Bechis, torinese, 60 anni, stava dirigendo il quotidiano Verità & Affari, che però a fine novembre chiude l’edizione cartacea. Opinionista per Mediaset e La7, è appunto una presenza costante della Maratona Mentana assieme a Tommaso Labate, Marco Damilano e Alessandro De Angelis. È giornalista professionista dal 1990 e ha iniziato tra radio e tivù private di Torino. Dopo uno stage a Mondo Economico, il settimanale de Il Sole 24 Ore, fu assunto a Il Sabato per la pagina economica; nel 1989 passò a Milano Finanza, sotto la direzione di Pierluigi Magnaschi. Passati due anni, ne è diventato redattore capo. Dopo qualche mese a la Repubblica, è tornato a Milano Finanza, diventandone vice direttore nel 1994 e poi prendendone la direzione nel 1999.

Le esperienze a Il Tempo, Italia Oggi e Libero

Dal dicembre 2002 al 2006 è stato alla guida del quotidiano Il Tempo. Dal 2006 al 2009 ha diretto Italia Oggi, mentre dall’agosto del 2009 al gennaio 2018 è stato vice direttore di Libero. Poi un’esperienza da direttore del Corriere dell’Umbria e delle sue edizioni toscane e laziali, prima del ritorno a Il Tempo. Il 28 febbraio 2022 si era dimesso per andare a dirigere il nuovo quotidiano finanziario Verità & Affari, edito da La Verità di Maurizio Belpietro. Ma l’avventura non è durata a lungo.

Come cambierà Open? I bilanci preoccupano Mentana

Adesso come cambierà editorialmente Open? Avrà un’impronta più orientata alle notizie e meno all’all news? Secondo i dati riportati da Dagospia, i primi anni della creatura di Mentana hanno registrato una perdita di oltre 400 mila euro nel 2019, dimezzata a poco più di 200 mila nel 2020, mentre la raccolta pubblicitaria è affidata a Urbano Cairo, editore di La7. Del «giornale realizzato completamente da giovani giornalisti» che aveva annunciato Mentana agli albori di Open, però, non è rimasto molto: la redazione è stata quasi tutta cambiata, oltre che ridimensionata.