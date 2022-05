Franco Battiato un anno dopo: il docufilm RAI in omaggio al cantante

Ad un anno dalla morte di Franco Battiato, la Rai trasmetterà in prima serata il docufilm Il coraggio di essere Franco scritto e diretto da Angelo Bozzolini in suo omaggio. L’appuntamento è per mercoledì 18 maggio alle ore 21:25.

Franco Battiato: il docufilm RAI

Prodotto da Aut Aut Production in collaborazione con Rai Documentari, la pellicola ripercorre la vita e la carriera dell’artista restituendone un ritratto intimo realizzato grazie al racconto della nipote Cristina e al materiale inedito degli archivi fotografici della famiglia, della Rai, della Cineteca di Bologna e della Universal Music. All’interno del documentario saranno inoltre presenti delle riprese esclusive effettuate nelle case di Milano e Milo in Sicilia e in altri luoghi cari a Battiato.

Tra i documenti inediti, i testi autografi del 1966 e le foto del suo primo duo con Gregorio Alicata, Gli ambulanti, insieme ad un brano mai ascoltato prima. Oltre che alla voce narrante di Alessandro Preziosi, il film dà spazio anche alle testimonianze di artisti e personalità che maggiormente hanno contribuito al successo del cantautore. Tra questi Luca Madonia, Sonia Bergamasco, Willem Dafoe, Antonio Scurati, Giovanni Caccamo, Vittorio Sgarbi, Marco Travaglio e Morgan, che esegue in anteprima il brano Battiato mi spezza il cuore composto in occasione della malattia dell’artista.

Franco Battiato, il docufilm RAI: cosa racconta

La pellicola ripercorre i momenti più salienti della sua vita, dall’inizio della carriera all’incontro con la musica elettronica di Karlheinz Stockhausen, dal primo album Fetus(1972), fino a La Voce del Padrone (1981), disco più venduto in Italia. Fornisce poi un resoconto delle molte vite che ha vissuto e dei personaggi che in ogni decade della sua vita è riuscito a regalare al pubblico, il tutto sullo sfondo della Sicilia del Dopoguerra, ancora carica di valori cristiani, della Milano degli anni Sessanta e del boom economico fino all’incontro con le filosofie orientali e il Buddismo.

Queste le parole di Fabrizio Zappi, direttore di Rai Documentari, alla vigilia della proiezione: “Siamo felici di poter raccogliere la sfida di proporre un documentario per la prima serata di Rai Uno grazie a questo progetto così riuscito e così esauriente e approfondito nel tratteggio del percorso umano e artistico del compianto Franco Battiato”.