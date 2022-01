Caro Franco stasera su Rai3: cosa sapere dello speciale su Battiato condotto da Pif

La musica di Franco Battiato torna a risuonare sui canali nazionali. Stasera 5 gennaio, alle 21,20 su Rai3, andrà in onda Caro Battiato, evento speciale che ricorderà il grande artista scomparso il 18 maggio scorso. Alla conduzione ci sarà Pif che, con l’aiuto di un folto cast di ospiti, ripercorrerà la vita personale e artistica del cantautore, attraversando i luoghi cardine della sua esperienza musicale. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Una serata speciale dedicata a #FrancoBattiato scomparso il 18 maggio scorso. Un viaggio nei luoghi del Maestro dall’Etna a Milano passando per l’Arena di Verona dove si è tenuto uno straordinario concerto-tributo.#CaroBattiato con @pif_iltestimone, domani sera ore 21 su #Rai3. pic.twitter.com/WkHx6ZfxVB — Rai3 (@RaiTre) January 4, 2022

Caro Battiato, anticipazioni e ospiti dello speciale su Franco Battiato stasera 5 gennaio 2022 su Rai3

Lo speciale Caro Battiato si presenterà come una sorta di diario della mancanza, nostalgico ma mai triste, come l’opera del grande Franco sapeva essere. Tanti i lampi lirici e le intuizioni forti che hanno lasciato un senso di vitalità e di gioia da condividere. Pif condurrà dunque una serata-evento per non dimenticare l’arte di un cantautore che ha saputo unire intelligenza, ironia e ricercatezza, sia stilistica sia morale. Il conduttore intraprenderà un viaggio nei luoghi che hanno segnato la vita di Franco Battiato, dall’Etna a Milano passando per l’Arena di Verona, dove lo scorso settembre si è tenuto uno straordinario concerto-tributo al quale hanno partecipato tutte le star della musica italiana.

Dialogando con i cantanti, dietro le quinte dell’evento, Pif raccoglierà i loro ricordi, ma anche i pensieri più profondi che Franco Battiato ha lasciato in loro e nella loro arte. Grande spazio però sarà dedicato alla musica e alle note dei successi più celebri del cantautore siciliano. Jovanotti canterà L’era del cinghiale bianco, mentre Gianni Morandi porterà in scena il brano scritto proprio per lui, Che cosa resterà di me. Emma si esibirà con L’animale, mentre La stagione dell’amore rivivrà grazie alla voce di Fiorella Mannoia. E ancora, si potrà udire il Cuccurucucu intonato da Gianna Nannini, mentre Colapesce e Dimartino suoneranno Bandiera bianca. No time No space sarà il brano con cui Mahmood renderà omaggio al grande artista, mentre una commossa Carmen Consoli intonerà Tutto l’universo obbedisce.