Franck Ribéry lascia la Salernitana e si ritira dal calcio a 39 anni

Franck Ribery ha deciso di fermarsi definitivamente. Il campione francese appende gli scarpini al chiodo e saluta il calcio all’età di 39 anni. Il calciatore ha rescisso il contratto che lo vedeva legato con la Salernitana, ormai diventato l’ultimo club della sua lunga carriera.

Il ritiro di Franck Ribery

Franck Ribery si ritira, la sua l’ultima presenza in gare ufficiali con la Salernitana risale al match d’esordio in Serie A TIM contro la Roma, nel quale l’ex Bayern e Fiorentina ha giocato 37 minuti. Il francese ha giocato anche la sfida di Coppa Italia contro il Parma. Dopo l’inizio di stagione è arrivato l’infortunio che ha posto fine non solo alla stagione in corso, ma anche alla carriera di Ribery.

Il campione 39enne in seguito all’infortunio era di fronte a un bivio: sottoporsi all’operazione per provare a tornare in campo oppure ritirarsi ufficialmente. Alla fine, ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo e chiudere così a Salerno una carriera piena di successi.

La carriera del calciatore francese

Franck Ribery lascia il calcio dopo una carriera piena di successi. Il francese ha esordito tra i professionisti nella stagione 2000/2001 con il Boulogne, ma ha dato prova delle sue abilità in seguito al trasferimento al Metz in Ligue 1. Nel 2005 si è trasferito in Turchia al Galatasaray, rimanendo però mezza stagione, prima di ritornare in patria al Marsiglia, dove ha giocato per due anni. L’anno della svolta per la sua carriera è il 2007 perché si trasferisce al Bayern Monaco. In Germania, Ribery ha giocato dal 2007 al 2019.

In dodici anni, Franck Ribery ha vinto tutto con il club bavarese: nel suo palmares aggiunge ben 9 campionati tedeschi, 6 Coppe di Germania e 5 Supercoppe di Germania. Indimenticabile per lui la stagione 2012/2013 perché il francese ha vinto il Triplete con il Bayern, conquistando la Champions League in finale contro il Borussia Dortmund, vincendo Coppa e Bundesliga in Germania, trionfando nella Supercoppa Europea e aggiudicandosi il Mondiale per club. Nello stesso anno è arrivato terzo nella classifica del Pallone d’Oro dietro solo a Cristiano Ronaldo e Messi. Ha concluso la sua carriera in Italia, trasferendosi prima alla Fiorentina e poi alla Salernitana.