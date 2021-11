Spagna, il leader dei Popolari alla messa in memoria di Franco: scoppia la polemica

Lo spettro di Francisco Franco e della dittatura continua ad agitare la Spagna. L’ultima polemica è scoppiata a causa della partecipazione del presidente del Partito Popolare Pablo Casado a una messa a Grenada, sabato 20 novembre, in memoria del caudillo nel 46esimo anniversario della morte. Tutto, però, a sua insaputa. Il leader dell’opposizione si trovava infatti in Andalusia per partecipare a un congresso del partito e, secondo fonti del Pp, ha deciso di andare a messa perché il giorno successivo, domenica, sarebbe stato impegnato. Non sapeva che si trattava di una funzione in onore del dittatore. Dunque si sarebbe trattato di una semplice coincidenza.

I partiti di sinistra chiedono spiegazioni a Casado e ai popolari

La spiegazione dei popolari però non ha convinto i partiti di sinistra che hanno chiesto formalmente spiegazioni. Un portavoce del Psoe, partito alla guida del governo di coalizione, ha definito la presenza di Casado alla messa «un insulto totalmente irresponsabile». Anche Pablo Echenique, portavoce di Unidas Podemos, ha criticato duramente la presenza di Casado alla funzione in ricordo del dittatore. «Sabato scorso sono state celebrate 10 messe per Franco in Spagna e in tutto il Paese ci sono circa 23 mila chiese», ha sottolineato Echenique in un tweet. «La probabilità di imbattersi casualmente in una di queste era dello 0,05 per cento eppure, secondo fonti del suo stesso PP, Pablo Casado ci è riuscito».

El pasado sábado 20N hubo 10 misas por Franco y hay alrededor de 23.000 iglesias. La probabilidad de caer en una por azar es del 0,05% y Pablo Casado acertó (según fuentes del propio PP). Sorprende que un asunto tan grave no esté teniendo apenas recorrido. Debe dar explicaciones. pic.twitter.com/9VYFf2HEvC — Pablo Echenique (@PabloEchenique) November 22, 2021

Le foto e i video postati in Rete contraddicono la versione del Partito Popolare

La giustificazione data da Casado e dal suo partito però stride con le immagini e i video postati in rete. Sempre Echenique su Twitter ha ricordato come tutto sia nato dalla foto postata da un utente insieme proprio al leader popolare e la didascalia: «Con Pablo Casado assistendo alla messa per il Generalissimo».

Todo empezó con esta foto que se viralizaba el domingo en Twitter. 👇 pic.twitter.com/A8N5lZRVgW — Pablo Echenique (@PabloEchenique) November 22, 2021

Comunque sia, anche ammesso che abbia partecipato alla funzione per Franco a sua insaputa, Casado non ha abbandonato la chiesa. Difficile non rendersi conto dove si trovasse visto che alla fine della funzione, sul sagrato alcuni nostalgici con saluto romano hanno intonato inni franchisti.

Esto pasó al final de la misa a la que fue Pablo Casado sin saber que era franquista. Ya sé con quién no jugaría al póker. pic.twitter.com/FXzUjVKL7F — Álvaro López (@a1varo_lopez) November 22, 2021

Íñigo Errejón, il leader del partito Más País, ha sottolineato: «Se Angela Merkel fosse in viaggio attraverso la Germania e a Monaco fosse entrata in una chiesa dove i fedeli rendevano omaggio ad Adolf Hitler, allora sono sicuro che sarebbe uscita il giorno dopo e avrebbe detto: ‘Mi sbagliavo. Non volevo essere lì e mi dispiace di aver offeso i democratici del mio Paese’». Cosa che Casado non ha fatto.

I ringraziamenti della Fondazione Nazionale Francisco Franco

Da parte sua la Fondazione Nazionale Francisco Franco ha affermato che sebbene non avesse invitato «espressamente» Casado alla messa, era contenta della sua partecipazione. «Ringraziamo il signor Casado e la sua famiglia, e il resto di coloro che hanno partecipato alla messa, per la preghiera per l’anima di un cristiano esemplare come Francisco Franco Bahamonde».

La proposta di legge per permettere ai pm di indagare sui crimini della dittatura

La bufera su Casado piomba in Spagna pochi giorno dopo che il governo ha presentato emendamenti al disegno di legge che consentirebbe ai pubblici ministeri di indagare sui crimini commessi dal 1939-75 sotto il regime franchista sulla base del fatto che i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra, il genocidio e la tortura non hanno prescrizione ai sensi del diritto umanitario internazionale. La Legge di Amnistia del 1977 ha di fatto impedito di indagare e portare a giudizio i responsabili. La proposta di una ‘Legge della memoria democratica’, appoggiata dalla maggioranza, punta invece a rinforzare la Legge sulla Memoria storica approvata nel 2007 dal governo del socialista Zapatero.