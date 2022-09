La Francia taglia l’elettricità all’Italia: cosa cambia

A causa delle difficoltà interne legate all’inoperatività di oltre la metà (32 su 56) dei suoi reattori nucleari, impegnati in procedure di manutenzione, la Francia ha informato il ministero della Transizione Ecologica di futuri tagli alle forniture di elettricità nei prossimi due anni, fino allo stop totale. L’energia che finora è stata esportata è diventata indispensabile per il fabbisogno d’Oltralpe, già impegnata in una sorta di “operazione sobrietà” (ha spento in anticipo Torre Eiffel, Piramide al Museo del Louvre e Reggia di Versailles). Come impatterà tale decisione sull’Italia? Vediamo.

Nel 2021 l’Italia ha importato il 5 per cento dell’energia elettrica dalla Francia

Nel 2021 l’Italia ha prodotto 274,8 TWh (+2,2 per cento rispetto al 2020), pari all’86,5 per cento del fabbisogno nazionale. Il 13,5 per cento, dunque, è stato importato dall’estero (42,8 TWh, +32,9 per cento rispetto all’anno precedente). Secondo i dati Eurostat, 15,2 dei TWh totali utilizzati dal nostro Paese provengono dalla Francia: circa il 5 per cento dell’energia totale richiesta in Italia (nel primo semestre del 2022 l’Italia ha importato dalla Francia 6,7 Twh). Non molto, ma presto potrebbero seguire l’esempio di Parigi anche gli altri Stati a cui l’Italia si affida: Svizzera, Austria e Slovenia, che potrebbero rendere prioritario l’interesse nazionale su quello economico. E questo processo, in realtà, sarebbe già iniziato visto il -21 per cento che hanno fatto segnare gli import energetici ad agosto. Il MiTe, in ogni caso, ha fatto sapere di essere preparato da tempo a tale eventualità.

Il recente accordo tra Francia e Germania

Sulla piattaforma Eex, la più utilizzata per gli scambi energetici, un Mwh da consegnare a dicembre 2022 costa oltre 1360 euro in Francia. Il prezzo è invece fermo a 535 euro in Italia. Questa volatilità è dovuta anche alle caratteristiche particolari del mercato elettrico, che si basa su contratti più brevi rispetto a quello del gas. E a proposito di accordi brevi, a sancire la fine di quello stipulato tra Francia e Italia appena nel 2021 è stata la Germania: in base all’accordo firmato pochi giorni fa dal presidente francese Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, Berlino comprerà gas da Parigi, che in cambio gli cederà energia elettrica. È questo, in fondo a preoccupare di più: il fatto che l’Italia sia stata scavalcata con tale facilità.