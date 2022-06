In Francia ogni mese risuonano ancora le sirene della Guerra Fredda

Immaginate di sedervi a un tavolo di Parigi, sorseggiare un buon caffè e assaggiare un tipico croissant. D’un tratto, senza alcun preavviso, il suono di sirene antiaeree riempie l’aria. È il surreale scenario che potreste incontrare nella capitale e in circa 2 mila città della Francia ogni primo mercoledì del mese. In tali occasioni, infatti, le autorità del Paese testano gli allarmi concepiti per eventuali bombardamenti durante la Guerra Fredda per testarne l’efficacia e scoprire eventuali guasti. Oggi sono utili in caso di calamità naturali o industriali, ma con la guerra in Ucraina ogni test preventivo potrebbe risultare vantaggioso in futuro.

In cosa consiste l’allarme delle sirene che in Francia spaventano i turisti

Il suono dura un minuto e 48 secondi e, sebbene siano trascorsi decenni dalla realizzazione delle sirene, è ancora identico all’originale. Complice l’abitudine, i cittadini locali non sembrano accorgersene al contrario dei turisti, che non di rado effettuano chiamate di emergenza. «Spesso riceviamo telefonate da privati che si preoccupano per il suono improvviso», ha detto alla Cnn Matthieu Pianezze, capo del servizio di difesa e protezione a Yvelines, a ovest di Parigi. «Un nostro team però li rassicura prontamente ricordando loro come non ci sia alcun allerta in corso». In Francia l’utilizzo delle sirene come strumento di allarme risale al medioevo. Situate allora sui campanili delle chiese, erano fondamentali per avvisare l’intera popolazione di un centro abitato della presenza di un pericolo.

Inaugurate durante la Seconda Guerra mondiale, le sirene vennero utilizzate anche durante la Guerra Fredda. Oggi si trovano quasi esclusivamente sul tetto dei municipi cittadini e possono accedervi solo le forze dell’ordine e gli impiegati comunali. «Gli agenti possono attivare l’allarme con un’app sullo smartphone», ha proseguito Pianezze. «Si possono così monitorare tutte le sirene e identificare quelle che hanno bisogno di una riparazione urgente. È fondamentale infatti che siano pronte in caso di una reale emergenza».

Le opinioni contrarie e il passaggio al digitale

In molti tuttavia dubitano sulla reale utilità di questo strumento. Mantenuto come eredità e tradizione di un’epoca passata, è un sistema che oggi sembra aver fatto il suo corso. Ne è convinta Jacqueline Bon, 92enne che ha vissuto gli orrori della Seconda Guerra mondiale. «Il suono è identico al secolo scorso», ha detto alla Cnn. «Allora ci serviva per sapere quando nasconderci nei bunker, ma oggi però non ha più alcun effetto. Non ne vedo più il senso». Visto però quanto sta accadendo in Ucraina, alcuni esperti ritengono come una cautela in più faccia sempre comodo. «Le sirene forse non sono così inutili», ha sottolineato Johnny Douvinet dell’Università di Avignone. «Quando accade qualcosa, le persone vogliono e devono sapere».

France's monthly test of its air raid sirens – first Wednesday of every month, all across 🇫🇷 This was at the town hall of Maisons-Laffitte, near Paris (June 1, 2022) pic.twitter.com/brTlTzXO3a — Joseph Ataman (@JosephAtaman) June 23, 2022

Come in ogni campo, l’avvento del digitale potrebbe per mandare le sirene in pensione. Nel mese di giugno, la Francia sta infatti testando messaggi di allerta da inviare direttamente sugli smartphone dei cittadini in base alla loro geolocalizzazione. Come ha confermato Pianezze, chiunque si trovi all’interno di una determinata area potrebbe ricevere l’avviso indipendentemente dalla propria compagnia telefonica. «Immaginate tale strumento a Versailles, dove si potrebbero raggiungere migliaia di turisti allo stesso momento».

LEGGI ANCHE: Le app che hanno aiutato la popolazione ucraina durante i bombardamenti