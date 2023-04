Francia, la riforma delle pensioni è legge

In Francia è legge la contestata riforma delle pensioni: dopo il via libera del Consiglio Costituzionale, il testo è stato pubblicato questa mattina sul Journal Officiel. I sindacati riuniti avevano lanciato un ultimo appello a Emmanuel Macron affinché non promulgasse la legge che avrebbe portato l’età pensionabile da 62 a 64 anni. Il presidente francese lo ha invece fatto nella notte.

Cosa prevede la contestata riforma delle pensioni

Macron aveva promesso che, dopo l’approvazione da parte del Conseil constitutionnel, la legge sarebbe stata promulgata entro 48 ore, attendendo poi in realtà pochissimo. La riforma delle pensioni, appena pubblicata nella Gazzetta Nazionale, prevede anche l’aumento delle pensioni minime e l’abolizione di tutta una serie di eccezionalità che consentivano ad alcune categorie di lavoratori di andare in pensione prima. Oltre al contenuto della legge è stato aspramente contestato anche il modo in cui è stata varata, ovvero grazie al ricorso a un articolo costituzionale che aveva consentito di evitare il voto parlamentare. La riforma ha per questo rischiato di far cadere il governo francese guidato dalla prima ministra Élisabeth Borne.

Le proteste contro la riforma in tutto il Paese

La riforma delle pensioni ha portato a una serie di forti proteste, che hanno messo a ferro e fuoco le strade di Parigi e di altre città transalpine. Ieri nella capitale francese c’è stata una carica della polizia davanti all’Hotel de Ville, dove sono state date alle fiamme alcune biciclette. Migliaia di manifestanti si sono poi diretti verso Place de la Bastille e Place de la Republique: lungo il percorso si sono verificati scontri con la polizia.

Paris, France 🇫🇷 “If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face – for ever.” ~ George Orwell.#Paris#FranceProtests pic.twitter.com/QqSNWP2WK1 — James Melville (@JamesMelville) April 14, 2023

Il voto a favore da parte del Consiglio Costituzionale

Il Consiglio Costituzionale francese ha approvato la riforma, ritenendo conforme alla Costituzione gran parte delle misure contenute nel testo. I giudici hanno censurato solo sei disposizioni minori, che non minano tuttavia l’impianto generale della legge. Il Consiglio ha inoltre respinto la richiesta di referendum propositivo, richiesto da più di 185 deputati, su un’altra legge in materia, che avrebbe riportato l’età legale di pensionamento a 62 anni.