Francia, prete ucciso in Vandea. L’assassino ha confessato

L’incendio della cattedrale di Nantes

Il 18 luglio 2020 Abayisenga, da otto anni in Francia, confessò di aver appiccato il fuoco alla cattedrale di Nantes, luogo in cui lavorava come volontario. Le fiamme distrussero completamente l’organo centrale, frantumarono le vetrate e annerirono gli interni della chiesa, risalente al XV secolo. Poco dopo l’episodio, Abayisenga confessò di essere stato l’autore dell’incendio e di averlo fatto perché esasperato. Non riuscendo a rinnovare il visto scaduto, aveva paura di essere rispedito in Ruanda. In attesa del processo, l’uomo era tenuto sotto il controllo giudiziario delle autorità francesi.

Il messaggio di Bruno Retailleau, senatore della Vandea

«Voglio rendere omaggio a padre Olivier Maire, superiore dei Monfortani assassinato da un criminale che aveva ospitato per carità. La sua morte testimonia la gentilezza di questo sacerdote che conoscevo bene e di cui avevo potuto apprezzare la profondità della fede. La sua morte è una grande perdita», ha scritto su Twitter il senatore della Vandea Bruno Retailleau.