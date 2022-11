Francia, Macron indagato «per finanziamento illecito della campagna elettorale»

Emmanuel Macron è indagato per finanziamento illecito delle sue campagne elettorali nel 2017 e nel 2022. Lo ha rivelato il quotidiano francese Le Parisien, che ha riportato per primo la notizia sull’indagine aperta sul presidente francese. La news ha subito fatto il giro di Francia e d’Europa, senza trovare alcuna smentita da parte dell’Eliseo. Sembra che l’indagine sia stata aperta nelle ultime settimane e avrebbe al centro i rapporti tra Macron e la società di consulenza McKinsey, a cui il presidente avrebbe affidato diverse consulenze in cambio di sostegno economico durante la corsa elettorale.

Macron indagato: nel mirino i rapporti con McKinsey

Così il presidente francese Emmanuel Macron adesso sarebbe nell’occhio del ciclone, sotto la lente della Procura finanziaria nazionale. La PNF lo avrebbe accusato di «favoritismo» e «finanziamento illecito della campagna elettorale». Nel mirino i rapporti tra il leader francese e la società McKinsey. Quest’ultima avrebbe finanziato la campagna elettorale 2017 in maniera occulta, in cambio dell’assegnazione di alcune consulenze a condizioni non del tutto chiare. Le Parisien rivela che i giudici istruttori sono tre e tra loro c’è anche Serge Tournaire, celebre per avere incriminato Francois Fillon nel 2017, accusato di aver assegnato alla moglie un impiego fittizio, e Nicolas Sarkozy per il caso Bygmalion.

La Procura conferma l’esistenza di due fascicoli

Dopo la pubblicazione della notizia, la conferma è arrivata dalla stessa Procura nazionale finanziaria. La PNF ha confermato che in effetti esistono due fascicoli su Macron. Uno riguarderebbe le falsificazioni dei bilanci durante la campagna elettorale del 2017, l’altro il reato di favoritismo nei confronti della società McKinsey. Per l’attuale presidente francese non si tratta della prima volta al centro di violente polemiche e accuse. Già durante la campagna elettorale era stato criticato per le commesse statali proprio a McKinsey, che sarebbero raddoppiate e oltre, fino a toccare il miliardo di euro. Lui si era difeso assicurando che «nessun contratto viene concluso nella République senza rispettare le regole sugli appalti pubblici».