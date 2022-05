Francia, l’orca intrappolata nella Senna verrà soppressa perché gravemente malata

L’orca che, da diverse settimane, è bloccata nella Senna, tra Rouen e Le Havre, verrà soppressa. Una decisione sofferta ma inderogabile che, resa nota dalla prefettura della Senna Marittima attraverso un comunicato diffuso nella giornata di domenica 29 maggio, nasce dalla volontà di «mettere fine alle sofferenze a cui è sottoposto l’animale e effettuare ulteriori studi sulla patologia da cui è affetto».

Perché la prefettura ha deciso di sottoporre l’orca della Senna a eutanasia

Dopo il fallimento dell’ultima operazione finalizzata al trasferimento in mare aperto attraverso una serie di droni in grado di riprodurre suoni a lui familiari, il cetaceo (un maschio lungo oltre 4 metri, avvistato per la prima volta lo scorso 16 maggio) non ha fornito agli studiosi le risposte che si sarebbero aspettati. E per questo, il team di biologi, veterinari ed esperti di fauna selvatica contattati dall’amministrazione locale, dopo aver rilevato condizioni di salute ormai critiche e la presenza, sul corpo del mammifero, di lesioni necrotiche incurabili, ha reputato necessario interrompere qualsiasi misura di salvataggio e avviare le procedure utili all’abbattimento.

«I risultati degli esami effettuati dagli specialisti evidenziano che l’orca soffre di mucormicosi», ha spiegato la prefettura nella nota riportata da France Info, «si tratta di una grave infezione del derma e dell’epidermide che, quando colpisce specie immunodepresse, dopo aver intaccato la pelle, finisce per aggredire anche i reni, i polmoni, il cuore e il cervello, elemento che spiega perfettamente il comportamento disorientato del cetaceo davanti agli stimoli». Nel caso dell’inquilino della Senna, la malattia avrebbe raggiunto uno stadio talmente avanzato da recargli un dolore insopportabile.

Un’infezione letale con sofferenze insopportabili

L’intervento coi droni, pur non raggiungendo il risultato prefissato, ha consentito al Cotentin Cetacean and Channel Sea Marine Mammals Study Group (GECC) di raccogliere un bagaglio di informazioni utili su un morbo che, comunemente noto anche come fungo nero, è stato rilevato in passato tra le balene in Nord America ma mai prima d’ora in Europa. E, soprattutto, di definire con esattezza il quadro clinico dell’orca, arrivando a un’anamnesi in grado di giustificare il ricorso all’eutanasia: «Assenza di vivacità, reazioni contrastanti agli impulsi sonori, comportamento spaesato e smarrito che la porta a muoversi all’indietro o da un lato all’altro della sponda, senza una direzione precisa», ha concluso la prefettura. A questo, si sono aggiunte anche le registrazioni sonore: «I rantoli che gli studiosi sono riusciti a captare hanno davvero tolto qualsiasi dubbio perché ricordavano molto vocalizzazioni simili a grida di angoscia e dolore».