L’autogol di Macron sulla minaccia nucleare di Putin

La bomba nucleare ti può esplodere in casa anche politicamente. Ne sa qualcosa il presidente francese Emmanuel Macron, finito nel mirino della critica in patria per la sua (non) reazione alla minaccia atomica di Vladimir Putin. Durante un’intervista televisiva a France 2, Macron ha dichiarato infatti che Parigi «evidentemente» non risponderà con la stessa “moneta” a un attacco nucleare russo contro l’Ucraina. «La Francia ha una dottrina che si basa sugli interessi vitali del Paese e che sono chiaramente definiti. Questi non sarebbero in gioco se ci fosse un’offensiva atomica in Ucraina o nella regione», ha spiegato. Un commento che non è piaciuto per aver infranto una delle regole sacre in questi casi, e cioè l’usanza di rimanere sul vago sul tema della dissuasione nucleare, in un momento in cui lo zar medita di dare un’accelerata all’escalation.

Poche rassicurazioni per Polonia, Romania e Slovacchia

L’ex presidente François Hollande alla radio FranceInfo ha spiegato che «la credibilità della dissuasione si basa sul non dire nulla su ciò che dovremmo fare»: in pratica è necessario «dichiarare il meno possibile ed essere preparati a fare il più possibile». Secondo Politico, in quanto leader dell’unica potenza nucleare dell’Unione europea, queste frasi di Macron di certo non hanno rassicurato gli Stati membri dell’Ue appartenenti alla Nato come Polonia, Romania o Slovacchia, vicini di casa dell’Ucraina. Anche perché l’articolo 5 del trattato Nato dice che i Paesi dovrebbero intervenire in difesa degli altri membri in caso di attacco.

«Era meglio dire: non giocherò a questo gioco, ma…»

Anche gli Stati Uniti sono rimasti in parte vaghi su come reagirebbero in caso di “colpo di testa” da parte di Putin, però quantomeno hanno alzato la voce chiarendo che la Russia dovrebbe prepararsi, nell’eventualità, ad affrontare una risposta militare su vasta scala. Bruno Tertrais, vicedirettore del think tank Foundation for Strategic Research, ha messo in dubbio la decisione «curiosa» di Macron di precisare i limiti della dottrina nucleare francese e la tempistica della sua dichiarazione. «Secondo me la risposta giusta avrebbe dovuto essere: non giocherò a questo gioco… e comunque Putin deve essere consapevole che perderebbe», ha twittato l’analista.

Un’occasione persa per l’Europa: difendersi anche senza gli Usa

«Quando sentito Macron parlare sono quasi caduto dalla sedia», ha detto senza mezzi termini il deputato conservatore Jean-Louis Thiériot, vicepresidente del comitato delle forze armate dell’Assemblea nazionale. «Si tratta di un errore politico. Uno dei principi della dissuasione nucleare è che c’è un’incertezza su ciò che è considerato un interesse vitale», ha detto. Secondo Thiériot, il messaggio di Macron potrebbe essere stato pensato per gli elettori in patria, preoccupati per il sostegno militare della Francia all’Ucraina e per la possibilità di una guerra nucleare. Lunedì però i Paesi del G7 erano stati molto più decisi, avvertendo che la Russia avrebbe affrontato «gravi conseguenze» se avesse premuto il “bottone” dell’atomica. Ecco perché serviva che anche Parigi facesse muro. Per dare un senso di un’Europa che si difende compatta e che non deve fare affidamento soltanto alla protezione degli Stati Uniti.