Migranti, la Francia annuncia 150 agenti in più ai confini con l’Italia

La Francia ha scelto di gestire l’emergenza migranti aumentando le forze di polizia al confine con l’Italia. La premier francese Elisabeth Borne, infatti, ha annunciato oggi che già dalla prossima settimana schiererà lungo i confini tra i due Stati altri 150 agenti francesi, per far fronte all’emergenza in corso. Una scelta che va di pari passo al rinvio del progetto di legge sull’immigrazione voluto da Emmanuel Macron, che invece è stato spostato al prossimo autunno.

Borne: «Cresce la pressione migratoria al confine italiano»

La premier francese ha annunciato i rinforzi al termine del consiglio dei ministri tenutosi all’Eliseo. Borne ha spiegato ai giornalisti che «oggi non c’è la maggioranza per approvare una tale legge, come ho potuto verificare ieri riunendomi con i responsabili dei Républicains». Il riferimento è al progetto di legge ancora ipotetico, voluto da Emmanuel Macron, che ritarda a vedere la luce. Poi parla anche di una stretta sulle espulsioni, di un’integrazione diversa dei rifugiati e di alleggerire «l’accresciuta pressione migratoria al confine italiano». Per farlo, ha deciso di schierare «dalla settimana prossima» altri «150 poliziotti e gendarmi supplementari nelle Alpes-Maritimes», nel sud-est del Paese.

EN DIRECT | À l’issue du Conseil des ministres, la Première ministre @Elisabeth_Borne présente la feuille de route du Gouvernement et l’agenda législatif. https://t.co/1NMmUIcy3d — Élysée (@Elysee) April 26, 2023

Nuovi sbarchi a Lampedusa

Intanto l’emergenza non si arresta e a Lampedusa proseguono gli sbarchi. Ne sono arrivati 115 nel corso della mattinata di oggi, a cui ne sono seguiti altri 125, mentre nella notte erano arrivati in Italia complessivamente 402 migranti in 8 approdi. A Crotone, dove ne sono sbarcati 161, sono stati individuati 3 presunti scafisti. Nella tarda serata di oggi, intanto, la Geo Barents dovrebbe approdare a Napoli, ma le operazioni di sbarco avverranno domattina intorno alle 8. A bordo ci sono 75 persone, tra cui 40 minori e 13 donne, che la nave di Medici senza frontiere ha soccorso lunedì vicino alla Libia, mentre erano su una barca di legno in acque internazionali.