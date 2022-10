Francia, martedì nero per Macron a causa dello sciopero generale

Dopo due settimane di scioperi del carburante, il movimento di protesta nelle raffinerie e negli stabilimenti potrebbe allargarsi ad altri settori facendo rivivere a Emmanuel Macron e al governo di Elisabeth Borne l’incubo dei Gilet gialli che per 18 sabati, dal novembre 2018, paralizzarono Parigi e buona parte della Francia. Un assaggio si è avuto domenica con il grande corteo contro inflazione, carovita e cambiamento climatico organizzato dalla coalizione di sinistra Nupes capeggiata dagli insoumis di Jean-Luc Mélenchon, il quale ha sfilato al fianco di Annie Ernaux, premio Nobel per la letteratura 2022.

Macron tra scioperi, caro vita e riforma delle pensioni

Domani 18 ottobre invece è stato indetto uno sciopero dell’intero settore pubblico. Si preannuncia dunque un autunno caldissimo per Macron, già alle prese con la contestata riforma delle pensioni che il presidente intende portare a termine a inizio 2023 (e che prevede l’innalzamento dell’età pensionabile oltre i 62 anni attuali) e divide il suo stesso elettorato. La gauche inoltre teme che il governo decida di ricorrere all’articolo 49.3 della Costituzione approvando la legge di bilancio senza il voto dell’Assemblea Generale. Gli ingredienti per la tempesta perfetta insomma ci sono tutti.

L’allarme dei servizi francesi circa il contagio dello sciopero ad altri settori

«Questo sciopero deve diffondersi», ha dichiarato Emmanuel Lépine, segretario generale della Federazione nazionale delle industrie chimiche (FNIC-CGT). Uno scenario monitorato dal governo tanto che i servizi hanno messo in guardia circa un «possibile contagio ai settori interprofessionali». Martedì incroceranno le braccia oltre agli addetti delle raffinerie, i lavoratori del settore agroalimentare, degli asili nido, dell’istruzione, della salute dei trasporti pubblici, dell’energia e del nucleare. Lo ha annunciato Catherine Perret, segretaria confederale della CGT, uno dei più importanti sindacati francesi.

Insegnanti sul piede di guerra contro la riforma dei licei professionali

Gli insegnanti chiedono un aumento di 300 euro al mese per recuperare il gap con gli altri Paesi europei. Tra i motivi di malcontento oltre alla riforma previdenziale c’è quella dei licei professionali che prevede una riduzione dei corsi e un aumento degli stage in azienda.

Martedì nero per ferrovie e metropolitane

Mobilitazione anche tra i dipendenti della Sncf (Société Nationale des Chemins de fer Français) una delle principali aziende pubbliche francesi, concessionaria sia dei servizi pubblici di trasporto ferroviario sia delle infrastrutture della rete ferroviaria nazionale. «Martedì 18 ottobre terremo assemblee generali in tutta la Francia e porremo la questione dello sciopero rinnovabile», ha dichiarato Fabien Villedieu, rappresentante sindacale SUD-Rail. Lo sciopero delle ferrovie rischia di causare enormi disordini colpendo, in alcune regioni, un treno su due, ha spiegato il ministro ai Trasporti Clément Beaune. Il 6 luglio scorso dopo uno sciopero che aveva bloccato le partenze per le ferie, la Sncf aveva concesso un aumento del 3,7 per cento dei salari base (del 2,2 per cento quello dei quadri). Ora i sindacati si aspettano che l’avvicinarsi delle vacanze di Ognissanti spingano la società a nuovi negoziati. Sono attesi disagi anche per metropolitane e autobus nell’Ile-de-France e dunque a Parigi.

Portuali, lavoratori delle centrali nucleari e camionisti in agitazione

Sulle barricate anche i portuali. A Marsiglia il sindacato GCT ha annunciato che non saranno svuotate le petroliere in risposta alle dichiarazioni del presidente della regione Provence-Alpes-Côte d’Azur Renaud Muselier che aveva attaccato il sindacato per la linea dura su raffinerie e depositi di carburante. Mobilitazione anche per i camionisti, soprattutto gli addetti al trasporto di materiali pericolosi, in solidarietà con gli scioperi nelle raffinerie. E per l’aumento salariale si fermeranno i lavoratori del commercio: dalle guardie giurate ai commessi, dagli addetti alla logistica ai camerieri. Per lo stesso motivo si uniranno allo sciopero del 18 anche i lavoratori delle centrali nucleari. Da fine settembre cinque impianti sono bloccati tra cui quello di Gravelines, il più importante dell’Europa occidentale.