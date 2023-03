Macron e la riforma delle pensioni, in Rete infiamma l’orologio gate

Mentre in Francia la tanto contestata riforma delle pensioni continua a infiammare le strade di Parigi, in Rete scoppia il caso ‘orologio‘. Durante l’intervista rilasciata il 22 marzo da Emmanuel Macron a TF1 e France 2 per spiegare la necessità della misura, a un certo punto il presidente de lo è sfilato dal polso. Apriti cielo. La mossa ha scatenato i complottisti sui social. «Il presidente degli ultra-ricchi si è tolto discretamente l’orologio da 80 mila euro pagati con le vostre pensioni durante l’intervista», tuona un utente. In un video un altro conferma che Macron indossa proprio un F.P Journe da 80 mila euro. In un altro spezzone del video, l’orologio scompare.

«Perché non mostrarlo più?», è la domanda retorica di Gilbert Collard, politico di estrema destra. Per non urtare cittadini sempre più poveri, è la risposta altrettanto retorica che circola in Rete.

Mais pourquoi donc ne plus vouloir montrer cette montre ? pic.twitter.com/XXrg4WhddW — Gilbert Collard (@GilbertCollard) March 23, 2023

La verità sull’orologio di Macron: è un Bell & Ross BR V1-92 e non costa 80 mila euro

In realtà il presidente si sfila davvero l’orologio a metà intervista, ma dopo aver sbattuto rumorosamente il polso contro la scrivania. Per questo lo ha tolto. Il rumore è chiaramente udibile poco prima del video di ‘denuncia’ sui social. Non solo. Non si tratta certo di un F.P Journe bensì come ha confermato l’entourage del presidente a Libération di un Bell & Ross BR V1-92 personalizzato con lo stemma della Presidenza della Repubblica. Un orologio, continuano dall’Eliseo, che Macron porta regolarmente da un anno e mezzo come del resto dimostrano alcune foto ufficiali del 2022 scattate durante i suoi viaggi negli Usa e in Qatar per i Mondiali di calcio. E il costo? Certamente non 80 mila euro. Il prezzo, sottolineano dall’Eliseo, è pubblico e Bell & Rose è un produttore che ha collaborazioni con molte istituzioni tra cui l’esercito e il gruppo di sicurezza della Presidenza della Repubblica. Basta fare un giro in Rete per trovare versioni non personalizzate a circa 2400 euro.