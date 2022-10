Litio, in Francia potrebbe aprire una delle più grande miniere d’Europa

L’obiettivo è prendere due piccioni con una fava: da un lato rendersi indipendenti dalle forniture cinesi – perseguendo la cosiddetta sovranità industriale, termine oggi molto in voga anche in Italia – e dall’altro ridurre le emissioni da gas di scarico, puntando sempre di più sull’elettrico. In Francia, nel Massiccio centrale, entro il 2027 sarà ultimata una delle più grandi miniere di litio d’Europa. Si tratta del progetto EMILI, presentato lunedì mattina dal colosso minerario francese Imerys. Il litio, al momento in larga parte importato dalla Cina, è infatti un componente fondamentale per la produzione di batterie destinate alle auto elettriche, gli unici veicoli che potranno essere venduti in Ue da 2035. Come recita il comunicato stampa del gruppo, «con lo sfruttamento di questo giacimento aiuteremo l’Europa nella decarbonizzazione», ha dichiarato Alessandro Dazza, amministratore delegato di Imerys. «Questo progetto, esemplare in termini ambientali e climatici, ridurrà drasticamente il nostro fabbisogno di importazione di litio», ha commentato entusiasta il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire.

Un giacimento da 1 milione di tonnellate di ossido di litio

Quello presentato da Imerys è oggi il secondo progetto più importante d’Europa dietro la start-up Vulcan nella Foresta Nera, in Germania, dopo lo stop al piano serbo della società anglo-australiana Rio Tinto bloccato a causa delle proteste degli ambientalisti. Dal 1850 il sito di Beauvoir ospita una cava che produce 30 mila tonnellate di caolino l’anno destinato alla produzione di porcellane e piastrelle. Dagli Anni 60 il Bureau de Recherches Géologiques et Minières francese (BRGM) aveva individuato la presenza di litio nel sottosuolo, ma Imerys fino a poco tempo fa non era a conoscenza dell’estensione del giacimento. «Stimiamo un deposito di circa un milione di tonnellate di ossido di litio», ha continuato Dazza. Quindi molto più delle 320 mila tonnellate ipotizzate dal BRGM. Per dare una idea, la quantità stimata dalla società è sufficiente a produrre 34 mila tonnellate di idrossido di litio all’anno a partire dal 2028 per almeno 25 anni. Il che significa dotare ogni anno 700 mila auto elettriche con batterie agli ioni di litio. Cifre tutt’altro che trascurabili visto che l’attuale produzione mondiale di carbonato di litio o idrossido di litio, i due elementi utilizzati nelle batterie, non supera le 450 mila tonnellate. Ed entro il 2040, l’Agenzia internazionale per l’energia prevede che sarà moltiplicato per 40.

Prevista la creazione di almeno mille posti di lavoro

Importanti le ricadute sull’occupazione. Il progetto, tra la miniera vera e propria e l’impianto di depurazione e lavorazione dell’idrossido di litio, creerà almeno 1000 posti di lavoro, compreso l’indotto, nella regione dell’Auvergne-Rhône-Alpes. Resta però un ma: la questione ambientale. Imerys dal canto suo ha garantito che la miniera adotterà standard di estrazione in grado di ridurre gli scarti tossici e ridurre al minimo il consumo d’acqua. Anche le emissioni dovrebbero essere contenute: il gruppo stima 8 kg di anidride carbonica per ogni tonnellata di litio, contro i 16-20 kg dell’Australia e della Cina.