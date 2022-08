Francia, incendi in Gironda: evacuate 10 mila persone

Martedì scorso è scoppiato un incredibile incendio tra Gironda e Landes, in Francia. Ciò ha provocato un’evacuazione di massa con alcuni paesini che sono rimasti deserti e la situazione potrebbe continuare a peggiorare. Ecco cosa sta succedendo.

Incendi in Gironda: una situazione drammatica

La prefettura della Gironda ha reso noto che gli incendi hanno bruciato circa 6.800 ettari di pineta. Inizialmente la situazione sembrava sotto controllo, ma poi è peggiorata continuamente. Ciò è accaduto a causa delle «temperature roventi combinate con aria molto secca» come ha specificato la prefettura della Gironda. Inoltre, sempre secondo la prefettura, «Le condizioni sono difficili: la vegetazione e i terreni sono particolarmente secchi dopo più di un mese di assenza di pioggia».

Per ora, sul territorio ci sono circa 1.100 vigili del fuoco che hanno aiutato i cittadini con le operazioni di evacuazione e soccorso. Tuttavia, sono attesi altri rinforzi che possano aiutare a spegnere il fuoco e risolvere la situazione drammatica.

Le parole del ministro dell’Interno e del presidente Macron

Riguardo alla causa degli incendi, il ministro dell’Interno Darmanin ha espresso i suoi sospetti. Infatti, il ministro ha affermato: «Nutro grandi sospetti che l’incendio ricominciato sia opera di piromani. In poche ore ci sono stati otto roghi, tra le 8 e le 9, iniziati a poche centinaia di metri l’uno dall’altro, il che è abbastanza insolito». Inoltre, a causa della siccità in Francia e agli incendi in Gironda, nel paese sono stati posti limiti per i prelievi di acqua potabile.

In merito alla vicenda si è espresso anche il presidente francese Emmanuel Macron. Su Twitter il presidente ha scritto: «Germania, Grecia, Polonia, e nelle prossime ore Romania e Austria: i nostri partner vengono in aiuto della Francia per far fronte agli incendi. Grazie. La solidarietà europea è al lavoro». In seguito Macron ha aggiunto: «Per le persone evacuate dalle aree in fiamme è un momento di attesa e preoccupazione. Salvare tutte le vite, salvare tutto ciò che può essere salvato, poi ricostruire: nessuno sarà dimenticato».